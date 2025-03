Por Karina Cecuk

«Miente, miente, que algo queda», es una frase que engloba una serie de variaciones dichas por diversos personajes a lo largo de la historia.

Ya se conoce que el efecto de la verdad ilusoria puede ser muy efectivo. Es decir que, las mentiras repetidas suficientes veces resultan verídicas para una parte de la población.

La dirigencia política se esfuerza sobremanera en este aspecto, y Javier Milei no es la excepción. En su discurso en la Apertura de Sesiones Legislativas, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión.

Milei habló de los logros económicos alcanzados en su primer año de Gobierno, como el equilibrio fiscal, logrado a través de un drástico ajuste del gasto público.

Sin embargo, no todo lo que dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa es cierto, porque hasta las verdades a medias, no son otra cosa mentiras.

En un encendido discurso Mieli aseguró que la economía en el año 2024, «creció alrededor de 5%». He aquí la primera verdad a medias. El dato en realidad corresponde al mes de diciembre, y ese crecimiento compensa la caída del 4,2% del diciembre anterior.

En este punto vale recordar además que los sectores de la economía que han crecido, no son los que generan mayor empleo, tal el caso de la minería que creció exponencialmente, pero se trata de una actividad que representa algo así como un 1% del empleo registrado.

De hecho si analizamos el empleo en Argentina, lejos de lo que dice el Presidente, entre 2019 y 2023, sí se registraron empleos en el sector privado; claramente no lo suficiente porque la mitad de los argentinos está sumido en la pobreza. Pero vale recordar que desde que asumió Javier Milei se han perdido 120 mil puestos de trabajo.

Así las cosas, el Presidente de la Nación se vanagloria del éxito de su Gobierno, pero la realidad es que la baja de la inflación es otra falacia, ya que de nada sirve que bajen los índices si en el bolsillo de la población no se percibe.

Los salarios en Argentina cayeron alrededor del 10%, y eso se refleja en la baja del consumo. Todos los indicadores han mostrado señales de cómo se deteriora la economía de los argentinos. Datos del INDEC, e informes de Cámaras empresarias muestran caída en el consumo de supermercados, menos consumo de carne, menos uso de combustible, e incluso bajó el turismo interno, tal como lo reflejan los datos de la temporada de verano que se conocieron esta semana.

No todos los datos que ofreció Javier Milei en su discurso son falsos, pero ciertamente mintió descaradamente en cuanto al plan motosierra. Solo por poner un ejemplo, el 20% del ajuste brutal de este Gobierno recayó en la Obra Pública, lo que afecta no solo a las provincias, sino en el empleo. La Construcción ha sido históricamente una de las actividades económicas que más recursos genera, no solo en forma directa, sino también indirecta.

Así las cosas, si alguien no ha visto mermado su bienestar es la casta. Porque Milei no ha hecho otra cosa que alimentar a ese monstruo que asegura combatir, y es absolutamente consciente de ello. Después de todo, lograr la supervivencia en el Poder, depende de los mismos de siempre.