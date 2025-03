Guillermo Francos acusó a Facundo Manes de “hacer campaña política” de su cruce con Santiago Caputo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó al diputado radical Facundo Manes de “hacer campaña política» tras su cruce con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en el marco de la Apertura de la Asamblea Legislativa del pasado sábado.

“Lo conozco hace varios años y me sorprendió su actitud en la Cámara, que generó bastante indignación de los que estábamos en el Congreso”, sostuvo Francos en declaraciones radiales, y agregó: “Fue una actitud preparada por el diputado Manes de ir con la Constitución al recinto para increpar al Presidente en un acto que es institucional, la apertura de sesiones ordinarias”.

En la misma línea, el funcionario señaló: “Medio ridículo porque estaban los cuatro miembros de la Corte. ¿Quién es el que se expide sobre la constitucionalidad de un acto? La Corte Suprema. Si le habían tomado juramento a García Mansilla quiere decir que constitucionalmente estaba bien. Es medio ridículo que aparezca un diputado cuestionando la constitucionalidad de la designación”.

Para Francos, el planteo del radical estuvo «fuera de lugar”, dado que estaban los cuatro miembros del Máximo Tribunal presentes, y sostuvo que el legislador interrumpió el discurso presidencial “de una manera grosera”. “Generó indignación en varios y el incidente a la salida, cuando se encuentran cara a cara con Santiago Caputo, que le cuestiona lo que había dicho”, explicó.

“Si el diputado Manes quiere hacer una especie de campaña política de este episodio, porque está buscando un espacio para la próxima campaña, allá él. No veo motivos para una acción judicial”, remarcó además.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de ministros coincidió los diagnósticos del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien aseguró que una devaluación podría poner en riesgo el apoyo al Gobierno y desestabilizar los avances en materia económica.

“Varias veces Cavallo ha publicado su visión, es amigo mío, sigo sus declaraciones, pero también sé que se equivoca. Nadie es infalible. Ha dicho varias veces que la inflación no iba bajar a este nivel y la cuestión es que bajó”, sostuvo.

Por otra parte, el funcionario anticipó noticias respecto al cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y resaltó los elogios de la subdirectora del organismo, Gita Gopinath. “En los próximos días van a haber noticias. El acuerdo requiere pasos en el Fondo y en la Argentina, con lo cual vamos a tener noticias concretas”, prometió.

“El hecho de que Gita haya dado una opinión favorable en su conversación con el gobierno argentino ha sido esclarecedor sobre el futuro de un acuerdo”, destacó el ministro además.

Por último, celebró los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en avanzar sobre un Tratado de Libre Comercio.