Sastre: “La gente no premia partidos políticos, sino la forma de hacer las cosas”

Gustavo Sastre lleva adelante el inicio del segundo año de gestión, en su segundo mandato. Lejos de desgastarse por la cotidianeidad de las tareas, profundiza acciones que le dieron y le siguen dando respuestas a la gente, con el fin de continuar brindando soluciones concretas, mientras el equipo de trabajo avanza en las nuevas modalidades, para ir a la par de los avances sustentables o tecnológicos, los cuales varían con potencia y cada vez con mayor frecuencia. En esta nueva etapa, las consultoras nacionales lo mantienen en el podio de los intendentes con mejor gestión, sobre todo teniendo en cuenta que le tocó gobernar en pandemia, y también atravesar las dificultades económicas de un Gobierno Nacional que ha puesto en jaque las gestiones municipales de todo el país, con el corte de fondos y la suspensión de obras que ya estaban licitadas y varias hasta preadjudicadas.

“Nos tocó gestionar obras de suma importancia para la ciudad, pero lamentablemente a muchas de ellas estando licitadas y en algunos casos preadjudicadas, tuvimos que verlas cómo se suspendían desde Nación. Claro que eso no está en los planes de nadie, menos cuando la obra llevaba semejante avance administrativo para dar inicio a las tareas de campo. Pero bueno, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. No es mi estilo y tampoco el de la gestión que encabezo. Los funcionarios lo saben, los que no están a la altura de lo que solicito en forma diaria, deben dejar su lugar a otros. Y en ese sentido siempre hemos mantenido una bandera de diversidad. Todos saben que nuestras raíces vienen del Partido Justicialista, pero en nuestro gabinete hay funcionarios de otras ramas y partidos, como fue el caso de Guillermo Espada, candidato a intendente por la Libertad Avanza, que se desempeñaba en nuestra área de Obras Públicas, y que semanas atrás cedimos al Gobierno Provincial, para que se haga cargo del IPV”.

Agrega además que “lo que debemos visibilizar y priorizar a la hora de armar un equipo, es que los que vengan, sean los mejores en lo suyo. Jamás le vamos a pedir una ficha de afiliación a alguien. No nos importa si viene del Peronismo, del Radicalismo, de la Libertad o del partido que sea. Nos importa que venga a sumar, a aportar conocimientos y a plasmar proyectos que sean del beneficio de los vecinos”.

Para Sastre, la gente “hace tiempo dejó de elegir partidos políticos. Se cansó de las horas de televisión y la cantidad de tinta en los diarios que ocupan las peleas estériles de dirigentes que no hacen más que potenciar esa cruda grieta. No quieren eso, están hartos. Quieren dirigentes que vengan a ponerse el overol y que estén al lado del vecino en cada barrio, atendiendo cualquier problemática. La gente quiere políticos que lleven adelante la gestión de cara a ellos”.

Esto que menciona Sastre, se ve reforzado con la estadística. En las encuestas nacionales que los medios publican a mitad de mes, el intendente de Puerto Madryn se mantiene en el podio de los que tienen mejor gestión a nivel municipal, mientras que en la categoría de Gobernadores, ocurre lo mismo con Ignacio Torres. Hasta los números de la imagen positiva y la proyección, son muy similares.

“Esto responde a las maneras, a lo que decía antes. La gente vota al tipo que saben que se va a ocupar de los problemas y se va a poner al frente de cualquier reclamo justo, y a medida que avanza la gestión, la forma de hacer política te puede dar adeptos, y también rechazo. En este caso, los números avalan una gestión que trabaja sin miramientos y con la única misión de dar soluciones necesarias y rápidas. En Provincia los números del Gobernador son similares, y hay que recordar que llegamos al gobierno por dos partidos totalmente opuestos. Sin embargo tenemos una relación laboral excelente, y también está la parte personal. Hemos compartido muchas acciones en conjunto, y lo seguiremos haciendo de esa forma, porque es parte del compromiso que asumimos con la gente, el de trabajar siempre por el vecino, sin peleas o grietas que no suman en absolutamente nada”, dice el Intendente Sastre.

El mismo fin

Para el Jefe Comunal, “no debería ser extraño que podamos llevar adelante una gestión a pesar de que el Gobierno Municipal, Provincial o Nacional, haya llegado hasta ahí por un partido o por otro. Si se analiza, nosotros en Madryn, el Gobernador y el Presidente, llegamos los tres por distintos partidos, pero eso no debería ser obstáculo a la hora de gestionar y avanzar juntos. Si en definitiva, tenemos el mismo fin, que es dar soluciones. Ni más, ni menos que eso”.

En ese sentido, agrega que “en Madryn lo entendimos de esa forma, y en Provincia hemos encontrado esa similitud en la manera de hacer política, y de trabajar sin miramientos. Después, cada uno puede ser del partido que sea, pero lo principal es entender por qué llegamos al lugar que ocupamos, y para quién tenemos que trabajar todos los días”.

Sastre sostiene que “no es momento de hablar de elecciones, candidaturas y demás. A nosotros siempre nos van a encontrar del lado de los dirigentes que laburan sin celos partidarios, de los que suman funcionarios que sean buenos en lo suyo, sin importar de dónde vienen en política, y sobre todo de los que se mueven y trabajan de cara a la gente”, cerró.