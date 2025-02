El paseo de San Valentín de Mauro Icardi y “La China” Suárez al grito de “Aguante Wanda”

La feliz pareja pasó casi dos horas en un local de artículos de decoración para el hogar y, al salir, personas que pasaban por el lugar, aclamaron por la ex mujer del futbolista.

El futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia “La China” Suárez eligieron una celebración de San Valentín poco convencional y visitaron una reconocida casa de decoración para el hogar en Palermo: al salir del local, transeúntes aclamaron por la ex mujer del deportista, Wanda Nara.

Según otros compradores, el delantero del Galatasaray y la intérprete recorrieron durante dos horas Paul French Gallery en busca de artículos decorativos. Tras retirarse de la tienda, un notero le regaló un ramo de flores a Eugenia, aunque ella lo ignoró rotundamente en un gesto casi descortés.

Sin embargo, antes de subir al auto que los sacaría de la escena en un abrir y cerrar de ojos, el periodista dejó las flores sobre el regazo de Suárez quien no tuvo más opción que llevarlas con ella. A continuación quienes transitaban por la zona pasaron al grito de “Aguante Wanda”.

Antes de su salida, la pareja intercambió gestos románticos en redes sociales. “La China” compartió una foto en blanco y negro de ambos abrazados, acompañada de la frase «Gracias por tanto amor».

Icardi, por su parte, reposteó la imagen en su cuenta de Instagram. Además, Suárez sorprendió a Icardi mientras decoraba su habitación con globos de corazones rojos, pétalos de rosas y fotos polaroid. Así, recreó una sorpresa similar a la que L-Gante le hizo a Wanda Nara.