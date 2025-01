Waiwen, listo para la segunda etapa de la Liga Argentina de Vóley

El Club Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia, trabajó dos intensas semanas de entrenamientos, de cara a la segunda etapa de la Liga Argentina de Vóley.

Los comodorenses, viajaron este miércoles rumbo a Buenos Aires, donde jugarán el Tour 5 del certamen entre el este jueves 16 y el domingo 19.

Nuevo Tour de la Liga para Waiwen

Se viene la segunda etapa de la Liga de Voleibol Argentina, en la que el Club Waiwen de Comodoro Rivadavia, está octavo en la fase regular del mejor vóley del país y enfrentará en el Tour 5 (16 al 19 de enero) a CEF Nº5 de La Rioja, Ciudad Vóley y River Plate.

Los dirigidos por Lisandro Luppo jugarán en el Microestadio de Lomas de Zamora, tres partidos importantes de cara a la clasificación a playoffs.

Además de estos encuentros por el Tour 5, el elenco comodorense vislumbra a fin de mes su localía en el Socios Fundadores, del 30 de enero al 2 de febrero, donde espera poder quedar entre los ocho mejores y así sellar su clasificación a playoffs.

“Este fin de semana tenemos un tour duro, porque nos toca jugar contra el primero y el segundo, luego nos toca un partido clave como River, porque es el rival que está arriba nuestro, no por partidos ganados sino por puntos. Ellos perdieron varios partidos 3-2 y ganaron uno solo, pero nosotros ganamos cuatro, tenemos 9 puntos y ellos están arriba nuestro con 10”, describió el entrenador de Waiwen, Lisandro Luppo.

A fines de mes, serán locales por el Tour 5

Con respecto a la perfomance de su equipo a lo largo de la Liga, el entrenador Luppo, analizó que “estamos compitiendo, que es lo más importante cuando armás un equipo. Es una liga muy pareja, en el tour pasado, La Rioja iba primero, River iba antepenúltimo y le ganó a La Rioja. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, una liga muy apretada porque en cuatro puntos hay cinco equipos».

«En este tour ganas uno o dos partidos y quedas quinto o cuarto, y los que pierden pueden pasar al octavo puesto, que es donde estamos nosotros ahora», sumó Luppo.

Con vistas a lo que serán los duelos que afrontarán como locales a fin de mes por el Tour 5, Luppo aseguró que «las chances están, vamos a necesitar el apoyo de la gente porque el tour de Comodoro definirá si estamos clasificados entre los ocho o no. Porque en ese tour nos tocan los rivales directos para poder estar en el pelotón que te permite jugar los playoffs».

«Esperamos el apoyo del público y creo que así será. Estamos con todas las expectativas”, cerró el entrenador.

Vóley – Liga Argentina

Cronograma del Tour 4

Jueves 16 de enero

11:00: San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

15:00: Waiwen Vóley vs. CEF5 La Rioja

18:00: Monteros Vóley vs. Ciudad Vóley

21:00: Defensores de Banfield vs. Vélez Sarsfield

Viernes 17 de enero

15:00: CEF5 La Rioja vs. Tucumán de Gimnasia

18:00: Boca Juniors vs. Monteros Vóley

21:00: Vélez Sarsfield vs. River Plate

Waiwen: Libre

Sábado 18 de enero

11:00: Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley

15:00: Tucumán de Gimnasia vs. Boca Juniors

18:00: River Plate vs. San Lorenzo

21:00: Monteros Vóley vs. Defensores de Banfield

Domingo 19 de enero

11:00: Vélez Sarsfield vs. Ciudad Vóley

15:00: Waiwen Vóley vs. River Plate

18:00: San Lorenzo vs. CEF5 La Rioja

• 21:00: Defensores de Banfield vs. Boca Juniors