«Nos separamos enamorados»: L-Gante habló por primera vez tras su ruptura con Wanda Nara

El cantante aseguró que la decisión la tomaron los dos juntos y que hablaron en muy buenos términos. «Con Icardi nos llevamos de diez», aseguró con tono irónico.

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló por primera vez tras su separación de Wanda Nara. Muy sonriente, el cantante saludó a Intrusos y contó cómo se siente ahora que volvió a estar soltero.

«Fue algo muy tranquilo, muy sano, fue un distanciamiento. Estoy en lo mío, acá con mis amigos y mi equipo de trabajo preparándome para un show que vamos a tener el 12 en Mar del Plata, enfocado en lo mío, aprovechando este verano, preparándome para los shows y haciendo música», respondió a la pregunta sobre cómo se encuentra tras la ruptura.

«Fuera de la novela», le comentaron, en referencia al posteo que hizo para anunciar su ruptura y él sonrió y comentó que continúan en contacto: «Nos seguimos hablando, no tenemos nada malo ni nada por qué pelear».

Enfocado en su trabajo, dijo que sacará un tema sobre esta historia de amor: «Siempre tengo una canción que encaja con alguna situación, como Los Simpsons que tienen un capítulo que encajan con un momento. Se llama ‘Perdóname’, pero más detalles cuando sale el tema».

Sobre las versiones en cuanto a la ruptura dijo que «todas tienen un poquito de condimento de más. Fue por decisión de los dos, nos distanciamos muy bien y amablemente y quizás nos ayude a resolver nuestros problemas personales».

«Es un vínculo que no se va a cortar, quizás vuelva a Buenos Aires y tome unos mates con ella. Nos reímos un poco con lo que se dice, de la leche en la hamburguesa y todas esas cosas… Yo creo que nos separamos enamorados, fue tranquilo y seriamente, puede llegar a pintar la lágrima, pero en ese momento tenía cosas que hacer y no hay tiempo para llorar», destacó.

«¿Volverías con Wanda?», le preguntaron. Y el cantante respondió: «Estamos ahí, tranquilos, lo simple y la sencillez nos unía».

Elián desmintió haber mantenido una charla de alto voltaje erótico con La China Suárez, como aseguró Wanda, mientras que sobre Mauro Icardi dijo, tal vez irónicamente, que “siempre la mejor, me escribió para invitarme a jugar a la pelota, nos llevamos de diez con él. Yo lo entiendo, él es muy chistoso”.