La salida romántica de Mauro Icardi y La China Suárez

La pareja fue vista en un conocido restaurante en donde solía frecuentar Wanda Nara.

La actriz Eugenia “La China” Suárez y el futbolista Mauro Icardi volvieron a ser vistos juntos tras los rumores de separación por supuesto hartazgo a sólo dos meses de noviazgo: cenaron en un conocido restaurante en donde frecuentaba la conductora Wanda Nara.

Luego de que los medios se hicieran eco de una supuesta crisis en la pareja, Mauro y “La China” compartieron un romántico momento. Anteriormente, trascendió que Icardi habría estado “harto” de las demandas y exigencias de Suárez. No obstante, el futbolista no se alejaría de la relación con el fin de incomodar a Nara.

Tal es así, que la imágen que trascendió en las últimas horas molestaría aún más a la conductora: ambos cenaron en Gardiner. El restaurante solía ser frecuentado por Wanda y allí fue en donde ocurrió el recordado cruce con la ex Casi Ángeles.

El último encuentro entre la mediática y su, ahora, ex marido no fue del todo fructífero dado que intentaron acordar los días y horarios del régimen de visitas de sus hijas Francesca e Isabella. La mediación virtual no tuvo resolución y el conflicto sigue en pie.