La China Suárez tendría una importante propuesta laboral en Europa

Todo parecería ir bien para Eugenia “La China” Suárez, desde su nueva relación con el futbolista Mauro Icardi hasta su vida laboral. Según trascendió, la actriz habría sido convocada para ser la cara de una reconocida marca internacional.

En Intrusos, Karina Iavícoli informó sobre la supuesta propuesta que recibió la novia de Mauro Icardi: “La China, ya antes de viajar, me contaron que fue contactada por marcas internacionales para ser no solo la cara, si no también para desfilar“.

Y sumó: “Y está pensando seriamente entre dos marcas importantes para ser la cara y la gráfica de dos marcas mega ultra top”.

De ser cierto, no sería la primera vez que la cantante modela para una casa de modas, ya que también es cara e influencer para la exclusiva marca de lujo Carolina Herrera.