L-Gante tendría un hermano oculto: quién es y cuántos años tiene

El hombre se llama Robertino y tiene más de 27 años.

En las últimas horas, salió a la luz una impactante información que involucra a la familia de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Su padre, Miguel Ángel Prosi, reconoció tener otro hijo oculto, producto de una relación previa a la que tuvo con la madre del referente del RKT.

El nuevo hermano del cantante se llama Robertino, tiene 30 años y le pidió a Prosi un test de ADN para asegurarse que es su hijo.

El ex policía confirmó la información a través de un audio en A la Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco, y el panelista Diego Esteves aportó más información sobre como fue la charla del padre con su nuevo hijo.

«Robertino lo llamó a Miguel Ángel y le dijo: ‘Mi mamá me dice que soy tu hijo. Me quiero hacer un ADN'», contó Esteves y sumó la firme respuesta de Miguel: “’No es necesario. Confiá en tu mamá como yo confié y confío en ella’”.

Karina Mazzocco compartió un audio del padre de L-Gante haciendo referencia a la situación que vivió con Robertino: «Le dije: ‘Si este llamado es por afecto, me hacés el hombre más feliz del mundo. Si es por dinero, voy a estar un poco dolido, pero lo voy a aceptar'».

Finalmente, reiteró que no es necesario un ADN porque ”confío en la palabra de la madre».