La actriz Cande Molfese es la ganadora de Bake Off Famosos, el reality de Telefe. Derrotó en la final a Cami Homs y es la gran pastelera famosa argentina.

Quién es la ganadora de Bake Off Famosos 2024

Cande Molfese se coronó como la primera ganadora de Bake Off Famosos Argentina, en una final emocionante que la enfrentó a Camila Homs. La actriz y cantante se llevó el título de «La Gran Pastelera» y un premio de 30 millones de pesos.

Una Final de Altura:

El reality de pastelería de Telefe, Bake Off Famosos, llegó a su fin con una competencia reñida entre Cande Molfese y Camila Homs. Ambas finalistas demostraron un gran talento a lo largo del programa, pero fue Cande quien se impuso en la última prueba creativa, conquistando al jurado con una torta de tres pisos dedicada a cada uno de sus integrantes: Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Emoción y Reconocimiento:

«No lo puedo creer», fueron las primeras palabras de Cande tras escuchar el veredicto. La emoción la embargó mientras recibía los abrazos de Camila Homs y las felicitaciones de Wanda Nara, la conductora, y sus excompañeros de Bake Off.

En sus declaraciones posteriores al triunfo a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Cande expresó su agradecimiento a sus compañeros, a la producción y a todo el equipo detrás de cámaras. También tuvo palabras de reconocimiento para Camila Homs, a quien consideró «la mejor compañera que me pudo haber tocado para la final» y destacó que sintió que fue «un triunfo de las dos».

Recorrido Impecable:

Un dato destacable sobre el paso de Cande Molfese por Bake Off Famosos es que nunca fue eliminada ni se ausentó en ninguna de las emisiones. Este logro subraya su constancia, dedicación y talento a lo largo de la competencia.

La Torta de la Victoria:

La prueba creativa final consistió en la elaboración de una torta de tres pisos. La propuesta de Cande, dedicada al jurado, fue la clave para obtener el título de «La Gran Pastelera».

En Resumen:

– Ganadora Bake Off Famosos 2024: Cande Molfese

– Finalista: Camila Homs

– Premio: 30 millones de pesos

– Jurado: Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana

– Conductora: Wanda Nara

Cande Molfese no fue eliminada ni se ausentó en ninguna emisión.