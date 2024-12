«Por supuesto»: qué dijo Manuel Adorni sobre la posibilidad de ser candidato en las elecciones 2025

Manuel Adorni, vocero de Javier Milei, acepta ser candidato a legislador si el presidente se lo solicita. La carrera electoral por Buenos Aires se intensifica.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que si el presidente Javier Milei le pide que sea candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires lo aceptaría.

Así lo expresó Adorni tras ser consultado en su habitual conferencia de prensa matutina: «Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea».

De esta manera, el portavoz de Milei admitió los rumores que lo ubican como una de las figuras posibles que maneja La Libertad Avanza para la Ciudad.

«Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar sea como candidato o estando en mi casa, o sea donde estoy, así será», añadió Adorni.

La discusión de cara a las elecciones legislativas del 2025 empieza a tomar carrera con otros nombres en danza por el lado de los libertarios como, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.