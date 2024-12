Los Gladiadores entrenan en Navidad y Año Nuevo

En un gesto de compromiso total con el proceso de renovación y preparación para el Mundial de Handball Croacia-Dinamarca-Noruega 2025, el seleccionado argentino masculino liderado por su entrenador Rodolfo Jung pasará Navidad y Año Nuevo entrenando en España. Este esfuerzo, que incluye celebrar las festividades lejos de casa, simboliza la apuesta del equipo por un proyecto que apunta al largo plazo y a consolidar una nueva generación de jugadores.

“El grupo es nuevo, el proceso es nuevo, y no nos queda otra que sumar estímulos”, explicó Jung anteriormente, donde los entrenamientos ya comenzaron el 23 de diciembre en Ciudad Real, prolongándose hasta el 27. Luego, el equipo se trasladará a Doha para disputar tres amistosos contra la selección de Catar, antes de regresar a España el 3 de enero para continuar su preparación en Castellón, Valencia. Allí participarán en un certamen internacional entre el 8 y el 11 de enero, enfrentando a España y Eslovaquia.

En un video difundido, se pudo ver a jugadores y cuerpo técnico reunidos en España celebrando la Nochebuena. La imagen, cargada de camaradería y espíritu de equipo, deja en claro la unión y el compromiso del grupo, que decidió priorizar el sueño mundialista por sobre las tradiciones familiares.

Jung destacó la importancia de esta gira: “Vamos a poder sumar siete u ocho partidos y, además, 16 o 18 estímulos de entrenamiento. Es un riesgo, pero necesario”. Este calendario intenso busca ensamblar un plantel renovado, con un promedio de edad de 25 años, que según el entrenador deberá estar compuesto por jugadores versátiles, capaces de adaptarse a varias posiciones.

El camino de Los Gladiadores en el Mundial no será fácil, ya que compartirán el Grupo H con Croacia, Egipto y Bahrein, pero el mensaje es claro: el objetivo no es participar, sino competir al máximo nivel. Para Jung, este proceso es a largo plazo: “No es un proyecto de uno o dos años; pensamos en cinco o seis años. La idea es que este trabajo nos permita crecer y competir de igual a igual con los mejores”.

Mientras el resto del mundo celebra las fiestas en familia, Los Gladiadores lo harán juntos, en el sacrificio que exige un sueño colectivo: representar a la Argentina en la elite del handball mundial.

Los 21 jugadores convocados

Arqueros: Leonel Maciel (Bidasoa Irun, España), Santiago Giovagnola (Caserio, España), Tomás Mendieta (Agustinos, España) y Juan Ignacio Villarreal (Málaga, España).

Extremos: Pedro Martínez (Sporting Lisboa, Portugal), Facundo Cangiani (Torrelavega, España), Ramiro Martínez (Benidorm, España), Ramiro Benacedo (Colegio Ward), Lautaro Robledo (Nava, España) y Agustín Vega (Villa de Aranda, España).

Laterales: Andrés Moyano (Granollers, España), Lucas Aizen (Puente Genil, España), Santiago Barceló (Cuenca, España), Tomás Cañete (Brixen, Italia), Juan Gull (Pinheiros, Brasil) y Juan Saco (Triana, España)

Centrales: Martín Jung (Ivry, Francia) y Nicolás Bono (Istres Provence, Francia).

Pivotes: Lucas Moscariello (Benidorm, España), Guillermo Fischer (Villa de Aranda, España) y Pablo Minguez (Eppan, Italia).