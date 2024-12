El PRO solicitó prorrogar el congelamiento de dietas en el Senado hasta marzo

El senador Luis Juez, presidente del Bloque Frente PRO, envió una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Senado, Victoria Villarruel, en la que solicitó que se prorrogue el congelamiento de las dietas parlamentarias hasta el 1 de marzo de 2025. En la misiva, el dirigente cordobés manifestó que tanto él como los integrantes de su bancada renuncian explícitamente a percibir cualquier aumento tras la finalización de la suspensión vigente el próximo 31 de diciembre, establecida por la Decisión Reglamentaria 27/24.

En el documento, Juez expresó que esta decisión busca reflejar una “actitud responsable y ejemplar” en el ejercicio de la representación parlamentaria, en un contexto que exige austeridad por parte de los funcionarios públicos. La extensión del congelamiento, según el texto, tiene el propósito de permitir que el tema sea tratado en el próximo período de sesiones ordinarias del Senado, previsto para el año 2025.

La carta, presentada formalmente ante la Secretaría Parlamentaria con sello de ingreso el 27 de diciembre de 2024, resaltó el compromiso del bloque con prácticas que prioricen los intereses de la ciudadanía. Este pedido se produce en medio de debates sobre las medidas de contención de gastos en los poderes del Estado.

La decisión final sobre la solicitud deberá ser evaluada por la presidencia de la Cámara Alta y discutida en futuras sesiones legislativas.

De todos modos, en diálogo con Infobae, Juez aclaró que "si no hay una sesión extraordinaria que modifique la resolución tomada en su momento sobre el congelamiento, basta con un decreto de Villarruel prorrogando el congelamiento hasta que el Senado se vuelva a juntar". Pero, según resaltó, la presentación de la carta es para evitar cualquier tipo de "especulación".