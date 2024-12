El jefe de equipo de Red Bull insinuó que no tendrá en cuenta a Colapinto para 2025

El jefe de equipo de la escudería Red Bull, Christian Horner, dejó entrever que no tendría en cuenta al piloto argentino Franco Colapinto para la próxima temporada ya que afirmó que «es difícil ver dónde encajaría».

Luego de lo que fue una buena primera práctica del pilarense en el Gran Premio de Abu Dhabi, el ex piloto británico fue contundente con respecto al futuro del de Williams: «Creo que con el talento que tenemos en nuestro programa junior es difícil ver dónde encajaría Franco actualmente».

«Entonces, está haciendo un gran trabajo, espero que consiga un asiento en la Fórmula 1, pero dentro de Red Bull, con nuestro programa junior, creo que tenemos suficiente fuerza y profundidad en el programa junior» agregó Horner.

Desde su debut en la máxima categoría en el Gran Premio de Italia de este año, el tema de agenda en la Fórmula 1 fue si Colapinto ocuparía o no una butaca en la temporada que viene a sabiendas que su escudería ya había decidido contar con el tailandés Alexander Albon y el fichaje del español Carlos Sainz proveniente de Ferrari.

Con unas auspiciosas primeras presentaciones, el oriundo de Pilar se ganó un lugar en la consideración de algunos equipos, entre ellos, el Red Bull del multicampeón neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez.

Justamente, la escudería con base en Milton Keynes le estaría buscando salida al piloto azteca y así liberaría una butaca que Colapinto podría llegar a ocupar pero, con estas declaraciones de Horner, las posibilidades del argentino pareciesen desaparecer.

Aun así, el jefe de equipo de Red Bull le deseó buenos augurios al pilarense: “Creo que sí, Franco entró a la Fórmula 1 con fuerza y sabes, sus primeras tres carreras fueron muy fuertes. Ha sido un poco más difícil para él últimamente, pero sí, es un es una gran persona y creo que está mostrando ser una verdadera promesa. Así que espero por él que obtenga un asiento en Förmula 1″.