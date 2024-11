Gobierno reglamenta la ley Bases para energía y blinda exportaciones de petróleo y gas

Lo adelantó el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, en un foro organizado por CIPPEC. «Será un Estado que se ata de manos, se corre del intervencionismo y deja de decirle al privado a quién le puede exportar», aseguró.

El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, anunció la inminente reglamentación del capítulo energético de la ley Bases. Se espera que modifiquen el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos -en línea con el pedido de la industria- para evitar interrupciones en las exportaciones de petróleo y gas. «Será un Estado que se ata de manos, no intervendrá más, se corre y deja actuar a los privados», dijo el funcionario en el foro El Futuro de la Energía en Argentina organizado por el CIPPEC en la embajada de Francia.

La decisión del Gobierno se conoce días después que YPF y seis socios inscribieron al RIGI el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) por casi u$s3.000 millones para poder exportar en el 2028 más de 700.000 barriles de petróleo. En las negociaciones por la letra chica del VMOS, YPF no cedió a la presión de alguno de los socios que pretendían incluir en los contratos entre privados una consideración textual que «reglamentaba» la modificación al artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que dipuso el Gobierno nacional con la ley Bases.

El Artículo 6 afirma que el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y que los permisionarios, concesionarios, refinadores o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía.

«En estos días sale la reglamentación del capítulo de energía de la ley de Bases, donde básicamente lo que estamos teniendo es un Estado casi que se ata a las manos, que se corre del intervencionismo que hemos visto durante tantos años. Es un Estado donde el Gobierno deja de decirle al privado a quién le puede exportar, si puede o no puede exportar», sentenció González durante su presentación antes empresarios de la industria.

«Nosotros creemos firmemente que el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, es el mejor incentivo para la innovación en infraestructura que todos dicen que necesitamos. No tengo ninguna duda que si innovación se va a dar», enfatizó el secretario coordinador.

¿Qué artículos reglamentará el Gobierno nacional?

La ley Bases 27.742 publicada el 8 de julio pasado, y que curiosamente lleva la firma de la vicepresidente Victoria Villarruel y no del Presidente, plantea dos cambios escenciales para la industria de los hidrocarburos.

Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna.

Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.

Vaca Muerta llegará a tener 60 equipos de perforación

Durante su presentación, también pidió dejar atrás el debate sobre petróleo si o no y recomendó potenciar las expostaciones. «Cuando uno mira las estimaciones el más optimista dice que la demanda de petróleo va a empezar a caer en 2030, pero otros dicen en 2045 o 2050. Entonces, ¿cómo podríamos estar discutiendo si petróleo sí, petróleo no en Argentina? Nosotros tenemos que desarrollar lo más rápido posible todo el petróleo que podamos porque hay una demanda de petróleo en el mundo que tiene que ser satisfecha», planteó.

«A medida que sigamos solucionando la macro, como se viene haciendo, la actividad se va a duplicar rápidamente. Hoy hay 30, 32, 33 equipos de perforación, pero fácilmente conseguiremos 50 o 60 equipos de perforación. Hay poco que tengamos que hacer desde el punto de vista regulatorio, más que corrernos y dejar que los privados crean las condiciones para que los privados puedan invertir. Porque quieren invertir, la prueba está en cómo han venido invirtiendo hasta ahora», advirtió.

Daniel González: «Van a seguir entrando montones de proyectos al RIGI»

En este marco, González dijo que «no tiene ninguna duda» que esa innovación se va a dar y descató el rol del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). «Hemos visto en las pocas semanas que RIGI está disponible para hacer las aplicaciones la cantidad de proyectos que han entrado. De energías renovables, el oleoducto, de GNL, todos los proyectos de minería que también han entrado, y van a seguir entrando montones», describió.

Algunos de los proyectos ya presentados al RIGI además del VMOS, son la ampliación del parque solar El Quemado de YPF Luz en Mendoza, el plan de inversión diversificada en San Juan de Minas Argentinas S.A., empresa integrante de AISA Group, que incluye minería, energías renovables y desarrollo de cales industriales, y el proyecto exportador de GNL de PAE y Golar, con una inversión de u$s2.900 millones por 10 años.

Al insistir en la desregulación del sector, Gónzález precisió que en el RIGI «no estamos creando condiciones o protecciones especiales para uno o para otro» y agregó que «hay también sectores que han entrado y otros que no. Los que han entrado, pueden entrar todos. Si las energías son renovables o son térmicas, no estamos haciendo una diferenciación porque no creemos en la generación de incentivos no naturales», sentenció.

González dijo que en el Gobierno creen que el sector privado de la Argentina es «tremendamente pujante» y estimó que a medida que se vayan creando las «condiciones necesarias» el sector privado «va a seguir invirtiendo» para potenciar la «tremenda oportunidad que tenemos» en Vaca Muerta y con la transición en los servicios públicos.

«Vamos a tener en los próximos años servicios públicos más baratos al final del día porque el populismo termina en servicios públicos más caros. Si las compañías no invierten es menos eficiente. Hablamos de redes inteligentes, la red inteligente viene a partir de las inversiones, las inversiones vienen si las compañías tienen una tarifa razonable. Creemos que regalar la energía sido la peor solución, la peor medida que ha afectado tanto la transición como el costo de la energía en general en Argentina», expresó.

Suba de tarifas: «La sociedad argentina está aguantando bien»

Según dijo el secretario coordinador, cuando asumió la gestión de Javier MIlei se rebibieron las tarifas que cubrían solo el 30% del costo de energía, cuando ahora está en 80%: «Si a la gente le regalan energía, es imposible que haya mucha eficiencia energética», sostuvo, y añadió que los subsidios son también «una muy mala política pública» desde el punto de vista de la inversión».

«Se habla de la inversión en infraestructura, ¿quién va a invertir si las compañías pierden plata, no pueden pagar sus dividendos, si la gente al final cree que la energía es gratis», se preguntó, y dijo que si bien con la suba de tarifas «es lógico que la gente sienta que de alguna manera están tocando el bolsillo», también «es muy elogiable como la sociedad argentina está viviendo este cambio de carácter donde de pronto están volviendo a pagar por el costo de la energía y están aguantando bien».

Déficit de inversiones en infraestructura eléctrica llega a u$s10.000 millones

Sin mencionar los posibles cortes de energía en el próximo verano, González aseguró que «durante 30 años nos dijeron que la energía es gratis», pero que ahora se siente un «cambio cultural». «Cubriendo el 30% del costo de la energía, ¿quién va a invertir en redes inteligentes, en infraestructuras de transporte eléctrico? ¿va a ser el Estado? Tenemos un Estado quebrado y eso quiere decir que las inversiones no las pueden hacer el Estado», manifestó.

En ese marco, reconoció que hay u$s10.000 millones de inversiones en transmisión eléctrica que tendrían que haberse realizado. «En pocos días vamos a comunicar la primera licitación de transmisión eléctrica, justamente para empezar a hacer gadgets sobre» la red de tendido, pero aclaró que «no lo va a hacer el Estado Nacional, lo van a hacer los privados», subrayó.

Declaran de interés público la ampliación del Gasoducto Perito Moreno de TGS

Al destacar que las obras de energía las tienen que encarar los privados, anunció que el Gobierno nacional declarará de interés general el proyecto de TGS para ampliar la red de transporte de gas del país. «El mejor ejemplo es una iniciativa privada que presentó TGS, que probablemente mañana (por el miércoles 26 de noviembre) estemos declarando de interés público», adelantó.

Meses atrás, Transportadora Gas del Sur (TGS) propuso al Gobierno nacional utilizar el RIGI para realizar obras de infraestructura de transporte de gas natural por u$s700 millones, que permitirán en 2026 un ahorro al Estado por similar monto, con la sustitución de importaciones de GNL y gasoil para cubrir los picos de demanda en invierno.

Se trata de la Iniciativa Privada de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Argentino (IPASTGA), que la compañía controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, ya presentó al Ministerio de Economía de Luis Caputo, y que según pudo saber este medio, fue bien recibida.

Según el detalle del proyecto al que accedió Energy Report, el principal propósito de la iniciativa privada es disponibilizar volúmenes incrementales significativos de gas natural en la zona del Litoral, con 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales a partir de junio de 2026.

Según dijo Daniel González, si esa iniciativa prospera, el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) no lo va a expandir el Estado Nacional. y el off-taker, ese transporte, tampoco va a ser el Estado Nacional. «El gasoducto lo respalda un privado con contratos con otros privados. Este cambio de paradigma es mejor, demuestra es que a ocho meses del inicio del gobierno el sector privado de Argentina está preparado para este cambio», recalcó.