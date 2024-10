Los pilotos anuncian acciones legales contra la reglamentación de la ANAC

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), anunció el inicio de acciones legales contra la reglamentación de la operación de aeronaves y tripulaciones extranjeras dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El gremio hizo el anuncio mediante un comunicado publicado a través de la red social X, donde cuestiona la decisión gubermantal.

“La ANAC ha establecido nuevas normas para permitir la incorporación de aeronaves y pilotos extranjeros. Esto se basa en el DNU 70/2023, que modifica el Código Aeronáutico argentino”, comienza indicando el comunicado.

Y sostiene que “estas decisiones afectan gravemente a nuestra industria aeronáutica nacional. Si tenemos pilotos argentinos habilitados y capacitados, no hay razón para implementar este procedimiento”.

Argumentan que “esta medida no solo pone en riesgo el empleo de quienes trabajan arduamente para garantizar la seguridad en nuestros cielos, sino que también atenta contra nuestra soberanía”.

“APLA está tomando acciones legales para impugnar esta nueva reglamentación, que se apoya en un DNU que ya ha sido declarado inconstitucional por la Justicia”, agregan y reiteran que “en APLA, rechazamos con firmeza las decisiones que no protegen el trabajo de nuestros profesionales”.

El Gobierno nacional reglamentó las autorizaciones para las operaciones aerocomerciales con personal y aeronaves con matrícula extranjera, de acuerdo con lo determinado por el decreto emitido el mes pasado, por el cual se dejaba en manos de la ANAC, la habilitación de estos procedimientos.

Lo hizo a través de la resolución 363/2024, publicada en el Boletín Oficial, donde se reglamentan los artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico (Ley 17.285).

Mediante esta reglamentación el Gobierno Nacional delega en la ANAC la implementación de los procedimientos necesarios de autorización para que personal extranjero desempeñe funciones aeronáuticas en los servicios aerocomerciales, así como también la utilización de aeronaves de matrícula extranjera a operar en nuestro país cuando una aerolínea lo requiera.