Glinski: «Milei se maneja como un campeón en el mundo de la casta»

El diputado nacional José Glinski expresó su descontento tras la derrota de la oposición en la sesión de este miércoles, en la que se intentó sin éxito voltear el veto presidencial al aumento en las jubilaciones.

En diálogo con AzM Radio el legislador dijo «no entender cómo es ese esquema de negociación». «No sé qué es lo que llega a esa provincia a cambio del acompañamiento para no poder voltear el veto respecto de la actualización de las jubilaciones. Pero también es cierto que todavía hay mucha desorientación respecto de lo que significa el gobierno de Milei«, se preguntó.

Glinski buscó explicar la intención de algunos mandatarios provinciales al negociar sus votos en el Congreso: «Los gobernadores que tienen que generar adelante su gestión cotidiana tienen alguna expectativa. Nosotros en el Congreso, por lo menos, no la tenemos. Lo estamos viendo clarito. No hay federalismo ni recursos para las provincias».

«La desilusión me parece que va in crescendo. Mucha gente votó a Milei por diversas cosas, como aquello de que no transaba con la casta política. Uno lo ve como un campeón manejándose en el mundo de la casta, arreglando y cambiando votos por puestos«, disparó.