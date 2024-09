Boca y River se preparan para el Superclásico del sábado por la Liga Profesional

El próximo sábado, desde las 16 horas en el Estadio La Bombonera, se jugará un nuevo Superclásico del futbol argentino, entre el local Boca Juniors y River Plate.

De cara a este siempre importante duelo entre los más grandes del futbol argentino, los respectivos entrenadores Diego Martínez y Marcelo Gallardo, se encuentran trabajando en el once inicial.

En Boca, esperando por Zenón y Cavani

En la previa del Superclásico ante River, el entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, aún no tiene certezas de si podrá contar o no con los futbolistas Kevin Zenón y Agustín Martegani: ambos mediocampistas vienen entrenando diferencia y aunque el ex Unión de Santa Fe tiene más chances de dar el presente en La Bombonera el próximo sábado, desde las 16, desde el cuerpo técnico quieren ser prudentes.

Zenón no viene entrenando a la par del grupo por un golpe y, será esperado hasta último momento, ya que en los planes de Martínez, el mediocampista es una fija.

Además, en vísperas del encuentro que arbitrará Nicolás Ramírez, el técnico aguarda por Martegani, que también podría meterse en el equipo titular, en caso contrario, buscará otras alternativas.

Por otra parte, Edinson Cavani trabajó de manera óptima durante las últimas semanas para recuperarse de su desgarro en el sóleo y llegar al ciento por ciento contra los de Núñez. Si llega sin dolor, cuenta con grandes posibilidades de ser titular y reemplazar a Milton Giménez.

En cuanto a las bajas confirmadas, el «Xeneize» cuenta con varios jugadores averiados: además de la ausencia de Lucas Blondel a causa de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecho, el conjunto de la Ribera tampoco podrá tener a disposición a Gary Medel, que se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda antes del clásico con Racing.

Tampoco estará Brian Aguirre, cuya distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda lo marginará de del Superclásico.

«El Millonario» de Gallardo, también aguarda por recuperaciones

En River se encendieron las alarmas tras el empate frente a Colo Colo de Chile por Copa Libertadores, ya que tres futbolistas finalizaron el encuentro con distintos golpes, y esto generó preocupación en el entrenador Marcelo Gallardo, quien no tiene la certeza de poder contar con ellos para el Superclásico ante Boca.

El encuentro copero dejó en el “Millonario” con molestias a Matías Kranevitter, Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, aunque este último no correría riesgo de participar del superclásico, ya que sufrió un golpe en la cara y una vez consumado el encuentro aseguró estar bien.

En el caso del defensor, sufrió la embestida de Carlos Palacios cerca del final del encuentro, cuando buscó evitar su avance dentro del área sacando la pelota de cabeza cuando ya estaba en el piso tras un primer despeje. Allí, fue que el futbolista chileno lo golpeó en la cara con su botín derecho.

Por otra parte, Kranevitter salió con una molestia en el aductor tras un resbalón, misma escena que ocurrió con Maxi Meza, quien en primera instancia asustó a muchos con el movimiento que hizo previo a caer. En principio, no hay lesión, aunque aguardarán su evolución para definir si dará el presente en La Bombonera.