Javier Milei agradeció a Brasil por la custodia de la embajada argentina en Venezuela

El Presidente utilizó su cuenta de X para manifestar su agradecimiento. Evitó mencionar a su par, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para agradecer a Brasil por la custodia de la embajada argentina en Venezuela. Lo hizo luego de que se anunciara que la embajada brasileña en Caracas tomará la representación de la Argentina luego de que Nicolás Maduro expulsara a los miembros argentinos y decretara el cierre de la sede diplomática.

«AGRADECIMIENTO A BRASIL Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. Hoy el personal diplomático argentino tuvo que abandonar Venezuela como represalia del dictador Maduro por la condena que hicimos del fraude que perpetraron el domingo último», publicó el jefe de Estado.

«No tengo dudas que pronto reabriremos nuestra Embajada en una Venezuela libre y democrática. Los lazos de amistad que unen a la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos. Venezuela respetará así lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares», completó el mandatario.

No obstante, Javier Milei evitó mencionar en su posteo a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Brasil asumirá la representación diplomática argentina en Venezuela

A pesar de los meses tensos que se sucedieron en la relación entre el presidente brasilero, Lula da Silva, y su par argentino, Javier Milei, finalmente el gobierno de Brasil se mostró dispuesto a asumir la representación diplomática de la Argentina en Venezuela.

Esto sucederá a partir de este jueves, plazo límite que puso el gobierno de Nicolás Maduro para que los cinco diplomáticos argentinos abandonen el país. La medida fue impuesta luego de que diversos países desconocieran el resultado de las elecciones comunicado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

«Agradecemos al gobierno de Brasil su disposición a asumir la representación diplomática y consular de la República de Argentina en Venezuela, y la protección de su sede y residencia, así como la integridad física de nuestros compañeros asilados en dicha residencia», detalló Machado en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que Brasil toma un rol auxiliar en la representación diplomática argentina. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido durante la guerra de Malvinas, en 1982, cuando cerraron las respectivas embajadas en Londres y Buenos Aires, pero para continuar atendiendo a diferentes necesidades políticas, sociales y económicas, se creó entonces la Sección de Intereses Argentinos en la Embajada de Brasil en Londres, y la correspondiente a los británicos en la embajada de Suiza en Buenos Aires.

No hubo consenso en la OEA

El Consejo Permanente de la OEA se reunió de emergencia el pasado miércoles para debatir cómo proceder tras las acusaciones de fraude en las elecciones en Venezuela. A pesar de que se citó a la asamblea de manera extraordinaria, finalmente los 34 países americanos que componen el organismo no lograron alcanzar un consenso para exigir transparencia al gobierno de Nicolás Maduro y la inmediata publicación de los datos de las actas electorales.

La propuesta discutida durante la reunión tuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones entre los Estados que participaron. Además, hubo cinco países ausentes, entre ellos, Venezuela.

Entre las naciones que se abstuvieron destacan Colombia y Brasil, cuyos mandatarios habían reclamado anteriormente la publicación de las actas electorales del domingo 28 de julio para aclarar cualquier duda sobre los comicios.

Tras lo sucedido, Milei apuntó directamente contra ellos en sus redes sociales: «Queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices», sentenció el mandatario argentino.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.