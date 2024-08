Hoy se conocerán los fundamentos de la sentencia a Alperovich

Se trata de los fundamentos de la sentencia a 16 años de prisión. Los dará a conocer el juez Juan María Ramos Padilla.

Los fundamentos de la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal contra el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, serán dados a conocer este viernes por el juez Juan María Ramos Padilla, único integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29.

Así lo informó La Gaceta, luego de que al ex gobernador se lo encontrara responsable de tres hechos de abuso sexual simple y de seis hechos de abuso sexual agravado -con acceso carnal-, cometidos contra su sobrina y ex colaboradora entre 2017 y 2018.

Alperovich se encuentra alojado en el penal de Ezeiza y, previo a que se revelen los fundamentos, su defensa solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su situación de prisión preventiva.

En tanto, su abogado, Augusto Garrido, argumentó que el estado de salud de Alperovich se deterioró, por lo que necesita cumplir su pena bajo arresto domiciliario.

Para el juez existe el riesgo procesal de fuga del ex gobernador tucumano en caso de que recupere su libertad, ya que cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

«La medida coercitiva se justifica, igualmente, por la gravísima naturaleza de los hechos que se han tenido por probados; no sólo en la violencia sistemática que ejerció sobre la denunciante, en su condición de mujer», había señalado ramos Padilla.