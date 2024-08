Ecuador: Noboa y González lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales

El primero ejerce actualmente la Presidencia de la nación sudamericana y su oponente es ex legisladora.

Los precandidatos a la Presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, actual mandatario del país, y la ex legisladora Luisa González, correligionaria del ex presidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), lideran la intención de voto a seis meses de las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025, de acuerdo con una encuesta difundida por la firma Comunicaliza.

Ambos tomaron ventaja en la preferencia del electorado de entre otros 15 precandidatos, quienes fueron designados en procesos internos por sus organizaciones políticas.

Según Comunicaliza, Noboa, quien buscará la reelección por la coalición oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), lidera la intención de voto con el 32,4 por ciento, seguido de González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, quien obtuvo el 25,4 por ciento.

En tanto, en el tercer lugar de las preferencias se ubica el empresario y excandidato presidencial, Jan Topic, con el 6,3 por ciento.