Nicolás Maduro: «la derecha está envenenada de fascismo»

El mandatario venezolano señaló que la oposición y la derecha latinoamericana responden a los intereses de Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió este sábado la legitimidad del proceso electoral en su país, asegurando que el sistema para llevarlo a cabo es confiable. Además, criticó a la oposición y a la derecha latinoamericana por acusarlo de realizar fraude.

«Hicimos 30 elecciones en 25 años, un récord mundial, no hay país que haya realizado tantas elecciones. De 30 elecciones ganamos 28 porque tenemos poder popular, social e identitario», señaló el mandatario en una entrevista del programa La Pizarra de Radio 10. «De esas 30 elecciones, la oposición unida ganó 2 veces. Una en 2007, una reforma constitucional que no fue posible, y otra en el 2015 que metieron una guerra económica en la que desabastecieron el 80% del país», agregó, detallando que en esas dos ocasiones, tanto su antecesor Hugo Chávez como él reconocieron los resultados como debe ser.

«De las 28 veces que ganamos, la oposición en la mayoría salió a gritar fraude y nunca presentó pruebas. El sistema institucional venezolano es totalmente confiable, se realizan 16 auditorías, antes, después y durante el proceso electoral», explicó el mandatario. «Nosotros respetamos las reglas del juego y la democracia», remarcó, precisando que las próximas elecciones del 28 de Julio estarán cargadas alegría, cultura y propuestas.

Maduro dijo que deseaba que surja una oposición democrática y nacional, pero que casi todos sus rivales para las elecciones responden a los intereses de Estados Unidos. «Desde ahí surgió la derecha que está envenenada de fascismo en nuestro continente: Bolsonaro, Duque, Piñera, el Grupo de Lima y Milei. Con el veneno que salió de la derecha contrarrevolucionaria, intoxicaron de antichavismo y de fascismo a la región», indicó. «Desde Venezuela, buscamos derrotar al capitalismo salvaje, al neoliberalismo y al fascismo, construyendo un socialismo, exitoso y alternativo a la derecha pro imperialista», aseguró.

Asimismi enfatizó en que la derecha regional también dirá, como en ocasiones anteriores, que el oficialismo cometió fraude si gana las elecciones. «Hagan lo que hagan no van a poder detener el curso de la historia y nosotros vamos hacia una gran victoria», afirmó.