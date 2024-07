La explosiva pelea de Eliana Guercio con Marixa Balli al aire: “¡Vos decís que soy mala mina y envidiosa!”

Después de toda la polémica que generó su apoyo a Furia en El Debate de Gran Hermano 2023, Eliana Guercio estuvo como invitada en LAM y mantuvo enfrentamientos con casi todas las panelistas del ciclo. Con Nazarena Vélez se sacaron chispas, al igual que con Matilda Blanco y Marcela Feudale, y también tuvo su propia pelea al aire con Marixa Balli.

“¿Por qué no te la bancás a Guercio?”, arrancó diciendo Ángel de Brito. “No tengo piel con ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a exigir que tenga piel? Puede ser que esto haya venido del Patinando. Yo soy un tema de piel”, comenzó diciendo la panelista, en alusión al reality de Marcelo Tinelli en el que ambas fueron concursantes. “De piel a la distancia porque no compartimos nada”, siguió la esposa de Chiquito Romero, asegurando que no entendía de dónde venía su “mala onda”.

“A mí me da gracia porque yo te escucho hablar tan mal de mí…”, comenzó diciendo Eliana, mientras Marixa la interrumpía. “Yo no hablo mal de vos”, intervino. “¡Sí! Igual está todo bien porque no soy monedita de oro. Me chupa un egg. Pero cuando te oigo hablar con tanto odio, digo de dónde porque nunca ni nos saludamos. Un misterio, pero bueno… Te caigo como el cul…, directamente”, aseveró.

Y aunque la cantante de “La Cachacha” intentó no contar cuál era el origen de su conflicto, todo terminó saliendo. “A mí no me cae bien la gente y yo sin conocerla no hago un juicio de valor sin conocerla”, afirmó Eliana, momento en el que el apareció el conductor. “Yo soy memorioso y vos, Marixa, contaste que Eliana te amenazó con el filo de un patín”, señaló.

“¡Total! Eso dijo de mí y nunca en la vida sucedió”, se defendió la expanelista del reality de Telefe. “Si yo hago las cosas, las digo todas. A mí me encanta decir ‘no soy una bolud…’ y si me la hacés, lamentablemente es el vuelto. Con ella creo que ni nos saludamos. No hubo un diálogo, ni un ‘hola’ o ‘chau’”, señaló, para terminar tratando a ella como a Nazarena de mentirosas. “¡Mentira! ¡Ella inventaba igual que acá la maestra!”, lanzó, en alusión a la madre de Barbie Vélez, con quien también estaba peleada desde sus años con Gerardo Sofovich.

Pero la empresaria de calzado salió al cruce. “Yo no miento. Ella le hizo una consulta a una persona, que nunca voy a decir su nombre porque eso no se hace. Ella le dijo algo, le preguntó algo, y esa persona vino, me lo comentó y yo dije ‘guau’”, rememoró, mientras que Eliana no estaba de acuerdo. “¿Yo con una persona de por medio te dije que te iba a dar un ‘patinazo’? Yo no te mando a decir nada. Preguntale a Polino, pobre”, argumentó, picantísima en alusión a la cachetada que le dio a Marcelo Polino en Intrusos al aire en 2006.

“No importa. Pasaron muchos años”, deslizó Marixa, pero la actriz contó cómo es su personalidad. “Yo no planeo las cosas. A mí me salen y si hay algo que no tengo es hacerme la buena porque buena no soy. Cuando soy buena, soy buenísima y cuando soy mala, soy mucho mejor. Como mala soy muy buena. Como máximo te ignoro y te hago sentir que no sos nadie en mi vida y en el mundo. Pero de ahí a tomar medidas ya me parece una inversión enorme que no me interesa”, señaló, polémica.

Mientras que Marixa siguió firme en su postura. “Lamentablemente, por respeto no voy a decir quién vino a hacerme ese comentario”, siguió. “Siempre decís lo mismo y así te la pasás hablando mal de mí. Decís cosas horribles. Te he escuchado en este programa decir que era mala mina, mala persona, envidiosa. Has dicho barbaridades y yo, estando desde mi casa sin entender. Ni siquiera compartimos una obra de teatro, un cumpleaños de 15″, continuó Guercio, mientras la “angelita” elegía la suspicacia. “Yo no hablé mal de ella. Prefiero no hablar. No la pasé bien con ella”, concluyó.