Habló Rolando Barbano tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Estoy muy arrepentido”

Qué fue lo que pasóSon meses muy movidos los detrasy su separación tras el polémico momento queEsta vez fue noticia tras dar positivo en un control de alcoholemia en el barrio de Nuñez, en el barrio porteño de Nuñez. Qué fue lo que pasó

Esta vez fue noticia tras dar positivo en un control de alcoholemia en el barrio de Nuñez, en la madrugada del jueves pasado, por lo que su auto fue retenido. El periodista de policiales confirmó lo sucedido y se lamentó por lo sucedido.En el ciclo de Ángel de Brito, que desde hace una semana se recupera de un problema de salud y que estuvo conducido el viernes por Marixa Balli, contaron que a Barbano le dio 1.5 en el test de alcoholemia, "el equivalente a más de cinco copas de vino", detallaron."Estuvo a disposición y, obviamente, tuvo que dejar su auto. Viajaba solo pero venía de juntarse con amigos por el Día del Amigo. Si das más de 0.50 estás por encima del nivel y re retinen el auto y te retiran la licencia de conductor. La multa puede ir de los 48 mil a los casi 500 mil pesos", aseguraron, mientras aclaraban que esto rige solo para la Ciudad de Buenos Aires.En una nota con el programa, el periodista reconoció su falta.Estaba muy cerca de mi casa, conduje y me paró un control de alcoholemia. Me presté al control, me dio positivo. Me secuestraron el auto y ya estoy en vías de responder legalmente a esto, que es lo que me corresponde que es hacerme cargo porque me equivoqué y cometí un error", señaló."Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me pasó. No fui consciente de que lo que había tomado para brindar me podía dar alcoholemia positiva. Hice algo que está mal, que es manejar después de haber tomado alcohol. Ahora tengo que resolverlo con faltas. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero me equivoqué", afirmó, ante el ciclo de América."No puedo decirles nada más que me equivoqué. Cuando uno comete un error lo mejor es decirlo. Yo creo que no hay que tomar antes de conducir. La verdad es que subestimé lo que había tomado y no pensé que podía dar un positivo de alcoholemia. Lo di y ahora estoy pagando las consecuencias que es la multa, el acarreo y todo lo que conlleva", contó.También Barbano cuestionó que se haya difundido la información. "No sé por qué se enteró todo el mundo porquemás cuando yo me presté al control, no hice ningún escándalo, frené el auto, hablé con la gente y me puse a disposición. Les di los documentos, firmé todas las actas y me fui caminando a mi casa porque estaba a metros de mi casa", expresó."Yo soy consciente de esto. No soy una persona que no conoce lo que dice la ley y no sabe lo que está bien y lo que está mal", concluyó el conductor de Cámara del crimen, haciéndose responsable de sus acciones.Hace unos días el mismo ciclo de Ángel de Brito encontró al periodista divirtiéndose en un local bailable de la zona de Costanera norte, donde se lo vio muy cerca de una chica que se le acercó pidiéndole una foto. "Esta chica estuvo toda la noche. Obviamente terminaron donde las bocas se terminan juntando y se fueron", contó Pepe Ochoa, uno de los panelistas del programa. "Bueno, está soltero. No está haciendo nada indebido, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento, tan rápido…", opinó el conductor.