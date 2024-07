Donald Trump apareció de sorpresa en la Convención Republicana con la oreja vendada

El candidato republicano Donald Trump llegó de sorpresa este lunes a la convención republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada ante una multitud que le aclamaba.

El Partido Republicano estadounidense, que este lunes confirmó la candidatura del ex mandatario Donald Trump a la Casa Blanca, recibió con todos los honores en su convención nacional al magnate republicano, que se presentó con el gesto serio y la oreja vendada en Milwaukee.

Afuera llovía a cántaros, con rayos y truenos, mientras el ambiente dentro del centro de convenciones era electrizante. Nadie esperaba la llegada de Trump, y cuando apareció inesperadamente cerca de las 21:00 horas, acompañado de sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el público no pudo contener su entusiasmo. Algunos delegados que se habían retirado, volvieron corriendo al enterarse de su presencia, llenando el recinto y los asientos que se habían vaciado hacia el final del primer día de deliberaciones.

Trump, visiblemente cansado y con una venda en su oreja derecha, caminó hacia la tribuna donde lo esperaban su familia y su posible vicepresidente, J.D. Vance. Levantó el puño en alto, un gesto que repitió después de haber sido atacado el sábado pasado en un mitin en Butler, Pensilvania. A medida que avanzaba, saludaba a las personas, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, y en un momento incluso se aplaudió a sí mismo.

Su visita duró casi una hora. Estaba acompañado por sus hijos Tiffany, Eric y Donald Trump Jr., junto con sus esposas Lara Trump y Kimberly Guilfoyle. Los delegados intercalaron las ovaciones con gritos de “Fight” (Pelea), eco del llamado que Trump hizo cuando fue evacuado tras el atentado. Tras su emotiva aparición, la comitiva que lo acompañaba, incluyendo a Vance, se retiró. El auditorio se vació rápidamente después de la salida de Trump.

La jornada inaugural de la convención republicana en Milwaukee no solo quedó marcada por la inesperada aparición de Trump, sino también por la confirmación de su candidatura presidencial. El Partido Republicano manifestó su apoyo con 2.387 votos de los delegados, casi el doble del mínimo requerido. Trump, quien ya estaba en Milwaukee desde el domingo por la noche, expresó su determinación de no alterar su agenda y destacó su deseo de estar con sus seguidores en la ciudad más grande de Wisconsin.

El día principal para Trump en la convención será el jueves, pero decidió acudir personalmente a esta jornada inicial, a pesar de que no estaba prevista en su agenda. En el mismo foro, se anunció que J.D. Vance sería su vicepresidente en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre, acabando con semanas de especulaciones y superando a otros candidatos como Marco Rubio, Tim Scott, Doug Burgum y Glenn Youngkin.

Antes de su llegada, se transmitió un mensaje grabado previo al atentado, en el cual Trump instó a sus compañeros a proteger el voto en noviembre y a estar vigilantes, advirtiendo que los demócratas intentarían hacer trampa.

El ataque del fin de semana aún resonaba en la memoria de todos los presentes. Durante un mitin en Butler, Pensilvania, un hombre disparó desde fuera del recinto, hiriendo a Trump en la oreja y causando la muerte de una persona y heridas a dos más. A pesar del incidente, Trump reafirmó su compromiso de continuar con su campaña y no dejarse intimidar por el acto violento.