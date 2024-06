Se sortearon los Octavos de Final de la Libertadores y Sudamericana 2024

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL realizó este lunes, el sorteo para los Octavos de Final en la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 2024.

Habrá cruces más que interesantes en ambas competencias: por Libertadores, se medirán los argentinos River Plate ante talleres, en tanto que San Lorenzo, otro de los de nuestro pais, chocará ante Mineiro de Brasil.

Cruces de Octavos ya sorteados

Este lunes se realizó el sorteo de los cruces de Octavos de Final tanto de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024, como así también de la CONMEBOL Copa Sudamericana, donde en ambos certámenes, hay representación de clubes argentinos.

Los cruces de la CONMEBOL Libertadores en Octavos de Final, son los siguientes: San Lorenzo – Atlético Mineiro (Brasil), At. Nacional (Uruguay) – San Pablo (Brasil), Flamengo (Brasil) – Bolívar (Bolivia), Colo – Colo (Chile) – Junior (Colombia), Talleres – River Plate, Peñarol (Uruguay) – Primero del Grupo C, Botafogo (Brasil) – Palmeiras (Brasil) y Fluminense (Brasil) – Segundo Grupo C.

En tanto, por los Octavos de Sudamericana jugarán Fortaleza – Ganador del play-off G, Corinthians – play-off A, Belgrano – Ganador del play-off B, Racing – Ganador del play-off H, Sportivo Ameliano – Ganador del play-off D, Cruzeiro – play-off E, Independiente Medellín – play-off C y Lanús – Ganador del play-off F.

Como se juega la Libertadores

En los Octavos de Final, los equipos clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo, de acuerdo con el Artículo 2.2.3.1 del Manual de Clubes, disputarán los OCTAVOS DE FINAL en partidos de ida y vuelta, en ocho llaves.

Los equipos con mejor desempeño (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16) definirán sus partidos de local.

Para los CUARTOS DE FINAL y las SEMIFINALES, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la FASE DE GRUPOS. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.

En Cuartos de Final los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final, disputarán los CUARTOS DE FINAL en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: Ganador A vs. Ganador H – S1, Ganador B vs. Ganador G – S2, Ganador C vs. Ganador F – S3 y Ganador D vs. Ganador E – S4.

Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), definirán sus partidos de local.

En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

En Semifinales, los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los CUARTOS DE FINAL disputarán las SEMIFINALES en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: S1 vs. S4 – F1 y S2 vs. S3 – F2.

Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), definirán sus partidos de local.

En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

En la Final de la CONMEBOL Libertadores 2024 se disputará entre los equipos vencedores de las dos SEMIFINALES. Los equipos disputarán un partido único y final por el título de campeón del torneo de referencia.

El equipo con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), será el equipo ¨A¨ para el partido final. Vale destacar que equipos de un mismo país podrán disputar la final.

Cómo se juega la Sudamericana

En la instancia de Octavos de Final, los equipos que finalicen en la primera ubicación de la Fase de Grupos y los equipos ganadores de los PLAYOFF DE OCTAVOS DE FINAL, de acuerdo con el artículo 2.2.3.2 del Manual de Clubes, disputarán los OCTAVOS DE FINAL en partidos de ida y vuelta, en ocho llaves.

Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento otorgado al término de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2024) definirán sus partidos de local.

Para los CUARTOS DE FINAL y las SEMIFINALES, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración (performance) que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la FASE DE GRUPOS de cada competición. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.

A los Cuartos de Final, accederán los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final, que disputarán la fase en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: Ganador A vs. Ganador H – S1, Ganador B vs. Ganador G – S2, Ganador C vs. Ganador F – S3 y Ganador D vs. Ganador E – S4.

Los equipos con menor numeración en el ordenamiento al término de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2024 y CONMEBOL Libertadores 2024, definirán sus partidos de local.

A Semifinales accederán los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los Cuartos de Final que disputarán partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: S1 vs. S4 – F1 y S2 vs. S3 – F2. Los equipos con menor numeración en el ordenamiento al término de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2024 y CONMEBOL Libertadores 2024, definirán sus partidos de local.

En tanto, la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2024 se disputará entre los equipos vencedores de las dos SEMIFINALES. Los equipos disputarán un partido único y final por el título de campeón del torneo de referencia.

El equipo con menor numeración en el ordenamiento al término de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2024 y CONMEBOL Libertadores 2024, será el equipo ¨A¨ para el partido final.