Para Aberastain, el pueblo no está instruido para usar bien la Ley de Lemas

En la jornada de este martes, diputados dieron el segundo despacho favorable, en la reunión de Comisión de Asuntos Municipales, al proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial, mediante el cual se busca derogar la Ley de Lemas en la provincia de Santa Cruz.

En este marco, el diputado por el Municipio de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, se refirió a la sesión de este jueves cuando se trate la derogación de la Ley de Lemas en el recinto de Santa Cruz: “Estamos formando parte de un nuevo capítulo en la historia democrática de Santa Cruz. En la comisión participé en el día de ayer, yo no tenía voto, mi voto fue simbólico por la alegría de querer pertenecer en este nuevo capítulo de Santa Cruz. Me es grato ser participe y cumplir la promesa, que es algo muy saludable para la democracia y el futuro de Santa Cruz”.

En esa línea, el legislador deseadense afirmó: “Hoy se terminó este sistema perverso que vulnero la voluntad popular del pueblo santacruceño. La ley de Lemas fue un sistema que se creó pensando en la pluriparticipacion partidaria, originalmente perseguía garantizar la participación de cualquiera que tuviera intención de crear un sublema. El espíritu no era malo, pero se utilizó mal y necesitamos un pueblo instruido, y no se lo podemos pedir a Santa Cruz cuando no hay clases porque no se le enseñó, el sistema educativo falló”.

“Esto es un cambio de paradigma, a partir de hoy hay un nuevo capítulo para la provincia queremos que cada ciudadano de la provincia tiene que emitir su sufragio y que el voto vaya a su candidato y no ser derivado a otro candidato. Esto es fundamental”, amplió Aberastain.

En tanto, el diputado agregó: “Ahora viene la otra discusión que es cuál va a ser el sistema electoral para la provincia de Santa Cruz. Si bien, el proyecto que se vota mañana deroga la Ley de Lemas y se adhiere a la ley de transparencia partidaria nacional, resta la discusión del sistema provincial, la cual no nos urge en términos electorales. Sabemos que hay que hacerlo en lo inmediato. Es buscar el sistema más transparente, lógico, directo y más representativo para la ciudadanía. Yo creo en la boleta única de papel, se viene un trabajo interesante”.

“Me parece un gesto de madurez y evolución política en solo cinco meses, celebro que acompañen nuestra iniciativa. Creo que esto es transversal a cualquier partido e ideología, felicito al bloque de Unión por la Patria por decidir acompañar en este proyecto. Se viene una nueva forma de hacer política a la que invito al bloque de UxP sumarse”, argumentó el legislador.