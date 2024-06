En Rawson convocan a “Familias Solidarias”

El Servicio de Protección de Derechos capitalino continúa con el programa “Familias Solidarias”, cuyo objetivo es brindar espacios de contención temporal a niñas, niños y adolescentes.

Para ello, las familias interesadas deberán acercarse a las oficinas de la Dirección ubicadas en Roca 876 o a través de los números 448 2513 (Línea fija) 2804 412001 (WhatsApp).

En este contexto, la directora general del Servicio de Protección de Derechos de Rawson, Daniela Pérez Prados, sostuvo que “queremos que los vecinos de la ciudad Capital y de zonas aledañas conozcan este programa y se interioricen sobre el mismo”, y resaltó que “desde el Servicio se les brinda el acompañamiento necesario a cada Familia Solidaria que se suma al programa”.

Y explicó que “contamos con un equipo técnico interdisciplinario para contener y proporcionar la ayuda correspondiente tanto a los niños como a las familias que participen del programa”.

“Las personas que estén interesadas en participar del programa deben contar con una serie de requisitos como que no tengan antecedentes penales, que no estén intervenidos por situación de violencia, que no haya violencia preexistente en el grupo familiar», detalló e indicó que «no es necesario que se trate de una familia constituida, puede ser una persona soltera o casada”, concluyó Pérez Prados.