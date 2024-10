El Club de Ajedrez Peones del Sur recibe en julio su Torneo de Segunda categoría

Una nueva competencia recibirá el Club de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, la semana venidera cuando a inicios de julio, se dispute el Torneo de Segunda categoría.

El certamen, se desarrollará bajo el sistema suizo y se estima gran cantidad de ajedrecistas participantes.

Peones del Sur, anfitrión del certamen de Segunda divisional

Durante los días 6, 7 y 9 del mes de julio en el Club de Ajedrez Peones del Sur de Puerto Madryn, se jugará una nueva edición del Torneo de Segunda categoría, evento que convocará a una gran cantidad de ajedrecistas.

El certamen, se jugará a un ritmo de 45 minutos mas 15 segundos por jugada, bajo un sistema Suizo a 7 rondas. Los jugadores podrán pedir 2 byes hasta la tercera ronda.

El Torneo lo podrán jugar todos los jugadores socios del club que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: Posean un ranking superior a 1700 puntos de elo, hayan permanecido en la categoría en año anterior, hayan ascendido de la tercera categoría de este año.

Vale destacar que a aquellos jugadores que no cuenten con el Elo necesario y que pertenezcan a segunda, que en caso de no participar se les respeta la categoría un año, si no participan durante dos años seguidos sin justificación descenderá automáticamente a la Tercera categoría.

AJEDREZ – TORNEO DE SEGUNDA CATEGORÍA

En Puerto Madryn – Club de Ajedrez Capablanca

Cronograma

Sábado 06/07

-Charla Técnica – 16:30hs.

-Primera Ronda – 17:00hs.

-Segunda Ronda – 19:30hs.

Domingo 07/07

-Tercera Ronda – 10:00hs.

-Cuarta Ronda – 13:30hs.

-Quinta Ronda – 16:00hs.

Martes 09/07

-Sexta Ronda – 13:30hs.

-Séptima Ronda – 16:00hs

-Cierre – 18:00hs.