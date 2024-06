Deportivo Madryn recibe a Colón y Guillermo Brown visita a Patronato

Tras sus importantes victorias conseguidas durante el pasado fin de semana por la Fecha 18 del Torneo de la Primera Nacional, Deportivo Madryn y Guillermo Brown ya tienen programación para sus próximas presentaciones.

«El Aurinegro», será anfitrión de Colón de Santa Fé en el Estadio Abel Sastre, mientras que «La Band» visitará a Patronato en Paraná, en el marco de la Fecha 19 de la competencia que marcará el cierre de la primera rueda del certamen.

Dos presentaciones importantes para «el Aurinegro» y «La Banda»

El proximo domingo, los clubes de Puerto Madryn, Guillermo Brown y Deportivo Madryn, jugarán pro la 19° y ultima fecha de la primera rueda del Torneo de la Primera Nacional «Carlos Timoteo» Griguol, en lo que será para los madrynenses, duelos claves en lo que será el cierre del certamen.

En el caso de Guillermo Brown, que la fecha pasado volvió a ganar, por 2 a 1 ante Tristán Suárez, visitará en esta oportunidad a Patronato en Paraná en un partido a disputarse desde las 16 horas y con Nelson Sosa como juez principal.

Para «la Banda», que con los tres puntos obtenidos frente a Tristán Suarez logró salir de la zona de descenso directo y salir de las ultimas ubicaciones de la tabla de la Zona A, buscará aprovechar este envión para sumar al menos un punto que lo deje mejor posicionado de cara a la segunda rueda.

En el caso del Deportivo Madryn, que viene de ganar en su visita a Almirante Brown, se metió en zona de Reducido y está octavo en la tabla de posiciones de la Zona B, y en esa condición recibirá el domingo en la tarde en el Estadio Abel Sastre a su par de Colón de Santa Fé.

«El Sabalero», llegará al Abel Sastre en un juego para el que hay una enorme expectativa, a jugarse desde las 15.10 horas y contando con Luis Lobo Medina como juez principal.

«El Depo», cuenta con 26 unidades, ubicados en el 8° puesto de la tabla de posiciones de la Zona B de la competencia; mientras que su rival, el conjunto santafesino, es el líder del grupo, con 37 puntos.

FÚTBOL – TORNEO PRIMERA NACIONAL «CARLOS TIMOTEO GRIGUOL»

Fecha 19 – Primera Rueda

Programación

Zona A

Sábado 08-06

Tristán Suarez c. Agropecuario Arg., a las 15.00 horas

Árbitro: Javier Delbarba

San Miguel c. Quilmes A.C., a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Martínez

Domingo 09-06

Racing (Cba.) c. San Martin (S.J.), a las 15.00 horas

Árbitro: Felipe Viola

Alvarado (M.D.P.) c. Arsenal F.C., a las 15.00 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Álvaro Carranza

Güemes (S.E.) c. San Martin (T.), a las 15.00 horas

Árbitro: G. Monsón Brizuela

Dep. Maipú (Mza.) c. Estudiantes, a las 15.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Patronato (Paraná) c. Brown (P.M.), a las 16.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Ferro Carril Oeste c. Talleres (R.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Miércoles 12-06

G. y Esgrima (J.) c. Chacarita Juniors, a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Zona B

Sábado 08-06

Def. de Belgrano c. G. y Tiro (Salta), a las 15.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Almagro c. G. y Esgrima (Mza.), a las 15.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Temperley c. Dep. Morón, a las 19.30 horas (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Brown (Adrogué) c. Nva. Chicago, a las 21.30 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo 09-06

Def. Unidos c. Alte. Brown, a las 15.00 horas

Árbitro: Diego Ceballos

San Telmo c. Aldosivi (M.D.P.), a las 15.00 horas

Árbitro: Edgardo Zamora

Dep. Madryn c. Colón, a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Chaco For Ever c. Mitre (S.E.,), a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Lunes 10-06

At. de Rafaela c. Estudiantes (Rio IV), a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Nahuel Viñas

Interzonal

Sábado 08-06

All Boys c. Atlanta, a las 15.20 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi