Frente Renovador: “La economía se cae a pedazos y Milei sigue con su circo”

En la previa al show del Presidente anoche en el Luna Park, se dieron a conocer por el INDEC los números en negativo de la actividad económica argentina durante el mes de marzo de 2024.

Acompañado de una recesión, caída del empleo y una pobreza que alcanzó al 55% de la población, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó un 8,4% con respecto al 2023.

En ese sentido, el Frente Renovador emitió un comunicado destacando la alarmante situación económica y social de la Argentina frente a los números en negativo de todos los índices, señalando: “Si Milei y Caputo no cambian el rumbo, la caída de la actividad económica nos llevará a más desempleo y pobreza”.

Cabe destacar que en los últimos tres años, la economía argentina venía creciendo, logrando la tasa de desempleo más baja en 20 años y con sectores industriales por encima de los valores de la pre-pandemia. Algunos con importantes récords históricos y con inversiones en sus niveles más altos en 14 años. Pero ahora, la realidad es completamente diferente dado a las medidas de ajuste y recesión del gobierno actual.

“Cada vez que se implementan este tipo de políticas que buscan lograr un equilibrio macroeconómico vía el ajuste y la especulación financiera, se produce la caída en la actividad económica, caída del nivel de empleo y de recaudación. La quimera de buscar el equilibrio fiscal por la vía del ajuste en Argentina siempre terminó de dos formas: mal o peor, nunca terminó bien”, enfatizó el ex secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren.

Además, explicó: “El superávit que muestra Milei no se logró producto de mayor facturación o exportación, porque todos esos índices cayeron. El superávit de este gobierno es a costa de no pagarle a las energéticas, de licuar el sueldo de los jubilados y de los empleados públicos. Eso no es sustentable”.

Mientras el gobierno siga sin encontrar la recuperación en “V” de la economía como tanto promete, la caída se asemejará más a una “L”. La producción industrial se derrumbó un -19,6%, la construcción un -29% y el comercio mayorista/minorista un -16,7%.

El ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti, marcó: “No se puede entender que está festejando el Presidente. La economía se cae a pedazos, la desocupación empieza a crecer cada vez más y los empresarios PyMES tienen que empezar a cerrar sus fábricas. Un camino que no era necesario hacer para llegar al reacomodamiento de las variables macroeconómicas”.

En la misma línea, Setti enfatizó: “Muchos empresarios están desesperados porque hoy están con pedidos 50% por debajo de lo habitual. Están pensando que ya perdieron gran parte de lo que generaron y lo único que les queda es despedir gente”.