Un trozo de basura espacial se estrelló contra una casa

Un trozo de basura arrojado desde la Estación Espacial Internacional sobrevivió inesperadamente a un ardiente reingreso desde la órbita el mes pasado y perforó el techo de una casa en Florida.

Cuando la agencia federal se deshizo de un trozo de basura espacial que pesaba alrededor de 2.630 kilogramos, esperaba que se desintegrara al sumergirse en la atmósfera de la Tierra el 8 de marzo. Pero una pequeña pieza de la carga, aproximadamente del tamaño de un teléfono, sobrevivió y se estrelló contra una casa en Naples, Florida, el mes pasado, así lo confirmó la NASA en un comunicado de prensa.

“Fue un sonido tremendo. Casi golpea a mi hijo”, dijo Alejandro Otero, quien se identificó como el propietario de la casa, a WINK News, afiliada de CNN, en marzo, días después del incidente. «Estaba a dos habitaciones y lo escuchó todo».

El evento de impacto desafió las expectativas de la NASA sobre lo que puede y no puede sobrevivir al proceso de reingreso, según la agencia espacial, y podría tener implicaciones más amplias para futuros esfuerzos de eliminación de desechos espaciales.

Otero dijo que reconoció el objeto como un posible trozo de basura espacial que atravesó su techo, dijo. “Algo atravesó la casa y luego hizo un gran agujero en el piso y en el techo”, explicó Otero, quien dijo que no estaba en casa en el momento del incidente. «Estoy muy agradecido de que nadie resultara herido».

Después de analizar el fragmento de escombros en el Centro Espacial Kennedy en Florida, la NASA confirmó que efectivamente se trataba de un fragmento de carga desechada de la estación espacial, según un comunicado emitido por la agencia el lunes. «La Estación Espacial Internacional realizará una investigación detallada del lanzamiento y análisis de reentrada para determinar la causa de la supervivencia de los escombros y actualizar el modelado y el análisis, según sea necesario», dijo la NASA en el comunicado.

La agencia federal no respondió de inmediato a preguntas adicionales sobre la investigación o si la agencia había cambiado algún plan para la futura eliminación de basura de la estación espacial.

Eliminación de basura en el espacio

La NASA trae habitualmente lotes de experimentos científicos, carga y basura de la estación espacial utilizando cápsulas como la nave espacial Dragon construida por SpaceX.

Pero después de la instalación de nuevas baterías en la estación espacial en 2021, las autoridades se deshicieron de un grupo de baterías viejas de níquel-hidrógeno de otra manera.

Un brazo robótico sacó la basura, que pesaba aproximadamente tanto como una camioneta SUV, del exterior de la estación espacial y la arrojó a la órbita de la Tierra, según la NASA. El plan de la agencia federal se basaba en la creencia de que las baterías desechadas, que viajan a más de 22 veces la velocidad del sonido, eventualmente serían incineradas al golpear la atmósfera.

La basura “orbitará la Tierra entre dos y cuatro años antes de quemarse sin causar daño”, dijo la NASA cuando se desechó la plataforma el 11 de marzo de 2021.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que rutinariamente rastrea objetos en el espacio que se dirigen a la Tierra, dijo en un comunicado del 8 de marzo: “Si bien algunas partes pueden llegar al suelo, el riesgo —la probabilidad de que una persona sea golpeada— es muy baja.

«Las grandes incertidumbres, impulsadas principalmente por los niveles fluctuantes de la resistencia atmosférica, impiden predicciones más precisas en este momento», según la ESA, que es uno de los socios de la NASA en el laboratorio orbital.

No es el primer reingreso no controlado

Para ser claros, hay miles de piezas de basura no controlada en el espacio, incluidas piezas desechadas de cohetes, satélites inoperativos y restos de colisiones de satélites y pruebas de armas.

La gran mayoría de los desechos se queman por completo a medida que avanzan hacia la Tierra.

Sin embargo, otros objetos masivos han regresado incontroladamente desde el espacio antes, incluido un cohete de 22 toneladas construido en China que en 2022 fue descartado en el Océano Pacífico. Es probable que fragmentos del cohete sobrevivieran y se hundieran hasta el fondo del mar. Los miembros de la comunidad aeroespacial internacional, incluida la NASA, criticaron ampliamente a la Administración Espacial Nacional de China por la medida.

Pero los escombros que cayeron sobre la casa de Otero fueron el resultado de errores de cálculo sobre cómo se comportaría la basura espacial.

La NASA ya cuenta con políticas sólidas para evitar que los objetos colisionen en el espacio o impacten áreas pobladas en la Tierra, dijo John Crassidis, experto en desechos espaciales y profesor de Innovación en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Buffalo.

Pero, en este caso, la suposición de la agencia federal de que los escombros que arrojó en 2021 no representarían una amenaza para las personas de a pie cuando cayera hacia la Tierra en marzo fue un grave error. La agencia espacial debería ser más cuidadosa en su análisis si intenta un método similar de eliminación de basura en el futuro, añadió.

«Creo que fue un buen llamado de atención para decir: ‘Oye, tenemos que hacerlo mejor’, y Estados Unidos nunca debería haber estado en una situación en la que algo sucedió así y atravesó una casa en Florida», dijo Crassidis.