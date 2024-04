Palito Ortega se despide de la música con un impactante show en el Luna Park

Corría el año 1961 y Escala Musical, un espacio que gozaba de gran popularidad en la televisión de la época, representaba una plataforma importante para los artistas emergentes que buscaban difundir su talento. Grabado en uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina, el Luna Park, un joven Palito Ortega fue invitado bajo la promesa de que, si el tiempo lo permitía, tendría su momento bajo los reflectores.

Armado de ilusión y su guitarra se presentó sin dudar en Corrientes y Bouchard, aunque a pesar de su preparación y expectativas, terminó la noche sin haber tenido la oportunidad de subirse al escenario para presentar su arte. Incluso, a la salida se produjo una batalla entre diferentes muchachos que allí se encontraban, instante en que intervino la policía. Con el imaginable miedo que corría sobre su cuerpo no dudó en ponerse contra la pared, en ese momento fue trasladado a una dependencia policial, hasta la que luego se acercó un amigo para sacarlo.

Sin dudas esa primera experiencia en el recinto no resultó como esperaba, pero ello no provocó que bajara los brazos, si ya sabía lo que era luchar y pelear por lo que buscaba, desde esos primeros años cuando aun siendo un infante en Tucumán tuvo que salir a trabajar para ayudar a su familia y en sus ratos libres se presentaba a sí mismo como lo hacían los locutores de la época y comenzaba a cantar mientras una platea imaginaria colmada de espectadores imaginarios aplaudían su actuación.

Fue al año siguiente de ese infructuoso intento que lo llamaron para ser parte de El Club del Clan, programa televisivo en el que un grupo de cantantes pop interpretaban sus temas en español, algo hasta entonces poco frecuente, lo que derivó en un éxito inusual con una notable difusión popular, que los catapultó como ídolos indiscutibles, siendo parte no solo de la pantalla chica, sino también de los medios gráficos y el cine.

Temas como Despeinada, Bienvenido amor, Media novia, La felicidad y Camelia, fueron algunas de las canciones que le dieron a Palito Ortega el reconocimiento tantos años buscado. Fueron más de 28 millones de discos después, y 33 películas filmadas que llegó el momento de decirle Adiós al Luna Park, en una noche que quedará para la historia este sábado desde las 21 horas.

Este evento promete ser una velada inolvidable, la despedida escénica del Rey frente a sus seguidores de tres generaciones. De más está decir que este concierto está programado para reunir las melodías más emblemáticas de su extensa carrera, aquellas que marcaron generaciones y se grabaron profundamente en la cultura musical de la Argentina. El repertorio espera revivir la nostalgia y el cariño que el público guarda hacia el cantautor.

En un alto en la previa de lo que será el impactante momento, el cantante destacó en un video: “Acá estamos en la sala de ensayos preparándonos ya para el próximo sábado en este concierto en el que ya empezamos a despedirnos. Vamos a estar ahí en el Luna Park recordando toda la trayectoria, toda la carrera, con todas las canciones que marcaron diferentes etapas de todo este largo camino que venimos recorriendo. Los espero a todos este sábado en el Luna Park”.

Así, el cierre de la gira Gracias – Tour Despedida, que pasó ya por este mítico escenario en el año 2021 y que luego transitó por los más variados tablados del país, incluso en una noche de gala en el Teatro Colón, además de visitar algunos países de Latinoamérica, como Chile y México.

Sobre la despedida, en charla con Teleshow había destacado al comienzo de la gira que este final se debe a que “ya está bien, ya la vida fue muy generosa, me dio la posibilidad de andar mucho. Cuando yo pienso en todos mis colegas, los que empezaron en la misma época que yo, y ya lamentablemente no están, digo, gracias a Dios me responde la garganta, tengo la fortaleza para viajar, para ir y estar ahí como los primeros días. También hay una generación de artistas importantes. Tenemos chicos realmente muy talentosos en nuestro país. Hay que alentarlos a ellos, y hay que ir dejando el lugar. Y uno, muy de vez en cuando, como estoy haciendo yo ahora, hacer algún show. Va a ser como dar el último abrazo de mis canciones a la gente”.

La decisión de escoger el Luna Park como escenario para este importante hito no solo subraya la magnitud del evento, sino que también reconoce el valor simbólico del recinto en la historia de la música argentina. Así, la noche promete ser un recorrido por hits que han definido la carrera de Ortega, garantizando una experiencia única para los asistentes. A través de sus canciones, se despedirá de los escenarios, dejando un legado de humildad, sueños y música que perdurará en el tiempo.