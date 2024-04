Media sanción a la reforma de pensiones en México

La Cámara de Diputados de México aprobó reformas legales por las que se crea un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar que, de inicio, contará con una bolsa de casi 2.334 millones de dólares para garantizar jubilaciones con el 100% del último sueldo a los trabajadores.

Con los votos de la mayoría oficialista y toda la oposición en contra, la aprobación general de la reforma se alcanzó con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones. Sólo resta la aprobación de los artículos en particular, antes de pasar a ser tratada en la Cámara de senadores. La finalidad de esta propuesta es otorgar una tasa de reemplazo del 100% a los mexicanos que entraron a la formalidad a partir de 1997 al momento de jubilarse.

El detalle de la propuesta

Por ahora, este nuevo fondo de pensiones se obtendrá, de inicio, de los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondo para el retiro (afores) de mexicanos trabajadores con 70 años en el sector privado y de 75 años en el sector público. Por este motivo, los legisladores de la oposición anunciaron que buscarán impugnar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia al acusar al Gobierno Andrés Manuel López Obrador de realizar un «saqueo».

La reforma precisa que no se dispondrá de los recursos de personas que hayan cumplido el requisito de edad, mientras se encuentren de manera activa en la formalidad. Además garantiza que los ahorros de los trabajadores mexicanos no tengan fecha límite para poder recuperarlos si fueron enviados automáticamente al nuevo fondo de pensiones. “Queda a salvo el derecho del trabajador para que, en cualquier circunstancia, reclame su derecho. Nada más que ese dinero, que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el (Instituto Mexicano del) Seguro Social y no las Afores”, había señalado la semana pasada el presidente.

La propuesta de López Obradorimplica más fuentes de financiamiento para el mismo Fondo de Pensiones para el Bienestar como deudas de diversas entidades por más de 5.299 millones de dólares. También se espera obtener recursos de la venta de propiedades por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, que dejó de existir en 2023. A su vez, el nuevo Fondo de Pensiones contará con un «Comité Técnico» que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos en su bolsa.

La palabra de López Obrador

López Obrador defendió este martes que la ley beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado. “Fue muy buena (la votación), es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores, esta reforma es para corregir un agravio, un daño causado por el periodo neoliberal», declaró en su conferencia matutina sobre la iniciativa, que aún debe avalar el Senado.

Sobre el rol de la oposición el mandatario indicó: «Los conservadores, los opositores corruptos, están queriendo manipular». Y añadió: «Que no se dejen engañar (los ciudadanos) porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones».

También denunció que en los gobiernos de Ernesto Zedillo (1994-2000) y de Felipe Calderón (2006-2012) «se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran su sueldo completo al momento de jubilarse». «Esta reforma (la que creó las Afores en 1997) significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el Gobierno, y aquí dijeron ‘vamos a privatizarla’, porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo», denunció.

Según el Gobierno, tras las reformas de Zedillo y Calderón, la jubilación promedio de los trabajadores era de 157,5 dólares, lo que se elevó a 350 dólares con una iniciativa de López Obrador en 2020 para que los patrones elevaran sus contribuciones. Con la nueva reforma, el presidente estimó que la pensión media crecerá a 583,4 dólares, aunque prometió que las personas se jubilarán con su último sueldo, topado a un máximo de 978,8 dólares, salario promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario recordó que además de las Afores, el origen de los fondos también se integrará con lo confiscado al crimen por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepd) y las ganancias de empresas del Estado, como la aerolínea Mexicana, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El aporte de Infonavit

El jueves el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de México, Carlos Martínez, anunció a los medios locales que tiene listos alrededor de 4.500 millones de pesos (unos 258 millones de dólares) para transferir al fondo de pensiones si se logra aprobar la propuesta de López Obrador en la Cámara de Senadores.

El titular del Infonavit detalló en el marco de la 87 Convención Bancaria que esta cifra corresponde a 2,2 millones de cuentas que se encuentran como inactivas en el instituto. Además aseguró que estos recursos solo cambiarán de vehículo, pero mantendrán la misma seguridad, incluso, dijo, personas que quieran recuperar su dinero lo podrán hacer. En ese sentido, recordó que esta condición es inherente desde 2020, cuando mediante una reforma se cambió en la ley que el Infonavit pudiera quedarse con estos recursos de no ser reclamados.