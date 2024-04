Martínez anunció que pedirán una sesión para rechazar el mega DNU de Milei

Durante el plenario de comisiones en que se dictaminó la nueva ley de Bases, el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirán “en las próximas horas” una sesión especial para tratar el rechazo al DNU 70/23, que cuenta con la desaprobación del Senado desde el pasado 14 de marzo.

“Admiro el apuro que le ponen para que hoy se pueda tratar este tema, sin discusión principalmente en el tema laboral, llevándose puestos los derechos de los trabajadores”, señaló.

En el final de su discurso, desafió: “Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23”.

“Si dan quórum a esta atrocidad, den quórum al rechazo del DNU 70/23. No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos”, exclamó.