La CGT se reunirá hoy con el Gobierno

La noticia de la reunión de (un sector de) la CGT con el ministro del Interior, Guillermo Francos y, es posible que también se sume, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, generó sorpresa en más de un integrante del consejo directivo de la central obrera. Es más, muchos miraron en el grupo de Whatsapp que comparten y no encontraron ningún mensaje que les anunciara el encuentro previsto para este miércoles a las 16.30 en la Casa Rosada. Todo indica que los que pisarán por primera vez la Casa Rosada libertaria serán, entre otros, Héctor Daer y Carlos Acuña. El otro triunviro, Pablo Moyano, no irá mientras el acuerdo paritario alcanzado no sea homologado por el Gobierno. Para muchos de los sindicalistas el encuentro no sólo genera sorpresa, también produce «incertidumbre» porque, como indicaron algunos dirigentes a este diario, «no se sabe el objetivo ni el temario del encuentro».

Formalmente la CGT nunca se encontró con funcionarios del gobierno de Javier Milei. Había habido un contacto informal en lapso entre el triunfo y la asunción del gobierno pero todo se cortó cuando anunciaron el repudiado megaDNU 70/2023. A partir de ese momento, la central obrera se abroqueló y logró acordar un plan de lucha que, podría decirse, obtuvo tres éxitos. Logró un amparo que congeló el capítulo de la reforma laboral en el DNU. Realizó una multitudinaria movilización y un paro nacional el 24 de enero y, además, trabajó con senadores para conseguir que en la Cámara alta se rechace el decreto. Todo esto le permitió a la central obrera garantizarse respeto y centralidad en la contienda política que el PJ y otros sectores de la oposición por ahora no tienen.

Ahí reside la sorpresa de varios de los integrantes del consejo directivo porque, como reconocen, la reunión se hace con el funcionario más desautorizado del Gobierno, el ministro Francos. Todo indica que, además de Daer y Acuña, llegarán a la Rosada el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez de la Uocra, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias y Jorge Sola de Seguros.

Según trascendió, la agenda pasa indefectiblemente por temas relacionados con al reforma labora. En la Rosada dijeron que le van a ofrecer a los gremialista la continuidad de la ultraactividad de la convenios colectivos de trabajo y que no se le pondrá límites a la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados y que consta en los convenios colectivos. Los funcionarios libertarios dicen que con esto pueden lograr la paz social y evitar un nuevo paro general.

Pero hay algunos problemas en el medio que más que solucionarse se profundizan día a día. Los despidos en el Estado que no sólo provocaron paros y movilizaciones de ATE, sino también de UPCN que además presentó un amparo ante la justicia. Los despidos no son exclusivos del Estado, la caída de la actividad laboral también provoca despidos en el sector privado o la decisión del gobierno de no homologar acuerdos paritarios por encima del 12 por ciento, como ocurre con camioneros y los metalúrgicos de la UOM.

En este contexto, para los gremios más combativos, cualquier acuerdo con el gobierno que no incluya la recuperación de las fuentes de trabajo, el mejoramiento del poder adquisitivo, carece de sentido. Es más, este grupo más cercano a Moyano aspira que en la reunión del jueves se defina una movilización para el 1º de mayo que sirva como lanzadera del paro nacional, el segundo en la era Milei, para la primera quincena de ese mes.(Página12)