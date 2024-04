Javier Milei en Bariloche: trabajadores de ATE cortan rutas y caminos al Llao Llao

La Asociación de Trabajadores estatales (ATE) realizan una serie de cortes el aeropuerto de Bariloche y los caminos al Llao Llao ante la visita del presidente Javier Milei, quien participará del foro anual que reúne a funcionarios y empresarios del círculo rojo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se manifestó al respecto y declaró «persona no grata» en Río Negro al presidente libertario: “Declaramos al Presidente persona no grata. Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Desde que asumió el Ejecutivo Nacional y hasta ahora, dejaron de ingresar más de 50.000 millones de pesos a la provincia».

En este momento en la Argentina, existe una coparticipación de las pérdidas y una nacionalización de las ganancias. Todos los impuestos coparticipables se caen porque se desploman las ventas, y los únicos que crecen son los impuestos que quedan en manos del Estado central”, agregó el dirigente sindical.

Javier Milei en Bariloche: las medidas de ATEAnte la llegada de Javier Milei, la sede de ATE dispuso una serie de medidas para manifestarse en contra del Jefe de Gobierno:

La Intersindical Bariloche (conformada por las centrales obreras CGT Andina, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) se moviliza desde este viernes a las 8 de la mañana al Hotel Llao Llao bajo la consigna «Basta de ajuste, basta de recortes».Las organizaciones prevén entregar un petitorio al Presidente y, además, ATE dispuso un paro de 24 horas en todos los organismos nacionales, provinciales y municipales.

Javier Milei en el Foro Llao Llao

El Foro Llao Llao, un evento de discusión y debate realizado en Bariloche que reúne a empresarios del círculo rojo, comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes con la presencia del presidente Javier Milei y otros dirigentes políticos internacionales como los mandatarios de Uruguay y Paraguay Luis Lacalle Pou y Santiago Peña.Si bien los temas de debate no trascienden en detalle a la prensa, se espera que los participantes del evento centren sus discursos en el impacto global de la guerra en Ucrania y Medio Oriente, en medio de un contexto de alerta por los ataques de Israel a Irán y la posterior creación de un comité de crisis para sentar postura sobre el conflicto bélico.

Entre los 120 invitados que participarán se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Matías Woloski (Auth0), Gastón Taratuta (Grupo Aleph), Carlos y Antonia Miguens (San Miguel), Andrea Pagani (Arcor), Verónica Andreani (Andreani), Alberto Arizu (Luigi Bosca), Sebastián de Montalembert (Grupo Peñaflor), Roberto Murchison, Emiliano Kargieman (Satellogic) y Máximo Cavazzani (Etermax).