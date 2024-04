Hay toneladas de basura de plástico en el fondo del mar

Un nuevo estudio internacional calcula en hasta 11 millones de toneladas la cantidad de plástico que ahora mismo reposa en el fondo del mar, cantidad que sigue incrementándose.

El estudio es obra de un equipo integrado, entre otros, por Xia Zhu, de la Universidad de Toronto Scarborough en Canadá, y Denise Hardesty, de la CSIRO (la agencia científica nacional de Australia).

Hasta donde saben los autores del estudio, se trata de la primera estimación de la cantidad de residuos plásticos que acaban en el fondo marino, donde se acumulan antes de deshacerse en trozos más pequeños y mezclarse con los sedimentos oceánicos.

Aunque ya existía una estimación previa de la cantidad de microplásticos en el fondo marino, el nuevo estudio abarcó también fragmentos y objetos de plástico más grandes, desde bolsas de supermercado hasta redes de pesca.

Tal como subraya Alice Zhu, de la Universidad de Toronto y coautora del estudio, la cantidad de plástico en el fondo del mar podría ser hasta 100 veces mayor que la cantidad de plástico que flota en la superficie marítima, a juzgar por los cálculos más recientes.

Lo que viene

Dado que se prevé que el uso de plástico se duplique de aquí a 2040, comprender cómo y por dónde viaja una vez termina su vida útil, es crucial para proteger los ecosistemas marinos.

El estudio se titula «Plastics in the deep sea – A global estimate of the ocean floor reservoir». Y se ha publicado en la revista académica Deep Sea Research Part 1 Oceanographic Research Papers. (Fuente: NCYT de Amazings)