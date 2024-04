Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, enamorados recorren paisajes europeos

Joaquín Furriel Habló De Su Romance Con Guillermina Valdés

También agregó, en diferentes declaraciones periodísticas, sobre su noviazgo con Guillermina Valdés en este momento de su vida: “No tiene que ver con la edad, sólo elegís estar con alguien para potenciar la vida. Cuando empezás a poner en palabras lo que sentís, es porque no sucede. Las palabras son para ordenar el afuera, el sentimiento es difícil definirlo, no habita el mundo de las palabras (…) No tengo nada que ocultar, pero tampoco nada que mostrar”.