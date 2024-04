Esquel rechazó la pretensión de un 50% de aumento a municipales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se reunió este miércoles por la mañana con el Ejecutivo Municipal en el marco de la audiencia de conciliación obligatoria dispuesta por la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo.

Durante este encuentro el gremio presentó la contrapropuesta salarial formulada por los trabajadores municipales en asamblea, que consiste en un aumento del 50% en dos cuotas para terminar el semestre.

También se solicitó que los contratos de locación de obra se conviertan en contratos de locación de servicio y se pidió la renovación de todos los contratos.

Por su parte, el Ejecutivo Municipal rechazó la contraoferta y se comprometió a presentar una nueva oferta salarial.

La secretaria de Economía, Florencia Garzonio explicó que «los gremios presentaron una propuesta del 50% en dos meses». «Entendemos que no es alcanzable y que no lo vamos a poder cumplir. No queremos comprometernos a cosas que no vamos a poder pagar«, justificó.

Además,comentó que analizarán las posibilidades ante una nueva propuesta de los gremios, dado que no aceptaron la presentada por el ejecutivo que consistía en un 25% de incremento salarial. «Tenemos que sentarnos, hacer simulaciones y ver el flujo. Hay que analizar los ingresos que vamos a tener y los compromisos que ya están asumidos. Volveremos a sacar un cálculo para ver hasta dónde podemos llegar», concluyó.

Al no haber acuerdo entre las partes, la conciliación pasó a un cuarto intermedio y se estipuló una nueva reunión para el viernes 26 de abril a las 9 horas en la oficina de Secretaría de Trabajo.

El SOEME y ZO estuvo representado por el secretario General, Antonio Osorio; el secretario Adjunto, Jorge Luis Antipan; la secretaria de Actas de la Seccional Esquel, Graciela Avilés; y el asesor legal Dr. Juan Esteban Rimoldi.

En tanto por la Municipalidad de Esquel participaron la subsecretaria de Coordinación de Gabinete, Rocío Ferré; la secretaria de Economía y Desarrollo Productivo, Florencia Garzonio; y la asesora legal Dra. Nidia Leiva.

La audiencia estuvo a cargo del responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo, Martín Piva.

Sin acuerdo

El Dr. Rimoldi, asesor legal del SOEME y ZO manifestó que «por el momento no hay acuerdo», y destacó como positivo que se pudo restablecer el diálogo.

«Las partes pudieron expresar lo que tenían que decirse en un marco de cordialidad y en este contexto la entidad sindical presentó la contrapropuesta de un 50%, que fue rechazada por la Municipalidad de Esquel», declaró.

Asimismo, señaló que el municipio se comprometió a presentar una nueva oferta salarial el próximo viernes. “Esperamos que sea superadora de la que ya ha realizado la corporación municipal«, finalizó.