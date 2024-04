Escándalo de los seguros: Ordenan entrecruzar llamadas de Alberto Fernández

El juez Julián Ercolini ordenó en las últimas horas un amplio entrecruzamiento de llamados que incluye las líneas que utilizaban el ex presidente Alberto Fernández, su ex secretaria María Cantero, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez, entre otros empresarios del sector. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, son más de 45 líneas involucradas, pero es sólo el comienzo porque el juez le pidió información a la Secretarīa General de la Presidencia y a las compañías telefónicas y podría sumar otros números en el corto plazo.

La pericia estará a cargo de la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal e incluye los mensajes de texto y las llamadas que realizaron los imputados desde diciembre de 2019, cuando Fernández llegó a la Casa Rosada.

Además del ex Presidente y su secretaria, Ercolini incluyó en la pericia los teléfonos de dos de los tres funcionarios de Nación Seguros echados: Marcos Eufemio y Mauro Tanos. También aparecen varios de los empresarios investigados: Pablo Torres García, Martínez Sosa, y Oscar Castello, entre otros.

La resolución que ordena el entrecruzamiento tiene un dato muy llamativo. El juez pidió sumar a la pericia varios números que estaban agendados en un teléfono “Samsung” de María Cantero, histórica secretaria de Fernández y esposa de Martínez Sosa. Uno de ellos pertenece a Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que puso una camioneta a nombre del gerente general de Nación Seguros y ahora está en la mira por canalizar dinero ilegal.

Los investigadores llegaron a la cooperativa a partir de una llamativa situación que se dio en un operativo en una de las sedes de la empresa San Ignacio, involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.

Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del lugar, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. Fue una entrega coordinada entre los dueños de San Ignacio para dejar conformes a los efectivos que tenían una orden de presentación. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de Del Corro. La Policía hizo tareas de inteligencia en ese domicilio y fotografió dos camionetas Jeep Commander. Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Tanos.

Infobae reveló que la cooperativa “7 de mayo” -inscripta ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías- retiró casi $700 millones de sus cuentas bancarias entre abril y octubre del año pasado. La semana pasada, el juez Ercolini le pidió al Banco Patagonia todos los movimientos de las cuentas de esa firma.

Ercolini allanó hace dos semanas la sede de la cooperativa 7 de mayo, en la calle Cervantes al 5300, donde hay una modesta casa con una reja negra, y la casa de Del Corro, en el country “Diciembre”, en la localidad de Campana.

Del Corro llevó a los investigadores a otro auto de alta gama: un Mini Cooper dominio AG377TX, inscripto a nombre de la cooperativa de Trabajo IRIGOIN. Esa firma se creó en 2022 y se inscribió al año siguiente ante la AFIP en el rubro “servicios relacionados con la saluda humana”. Por lo visto, era otra pantalla para esconder bienes de lujo.

A los fines de la pericia, el juez también le pidió a las empresas telefónicas que aporten información sobre un total de 47 líneas. Eso incluye los listados de llamadas y mensajes de texto, tanto entrantes como salientes, los registros históricos de titulares, y hasta los listados de uso de datos GPRS, para identificar las antenas y la ubicación de cada comunicación. Toda la información debe ser entre diciembre de 2019 y el día que se firmó la resolución.

El listado de 47 líneas es solo el comienzo porque Ercolini quiere saber todos los números de celulares que estaban asociados a los principales brokers (Bachellier, Martínez Sosa, TG Broker, Castello Mercuri, San Ignacio) y al resto de los imputados.

Además le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si Alberto Fernández y María Cantero “tenían asignadas líneas telefónicas -fijas y móviles- en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2019 y 10 de diciembre de 2023″. Lo mismo le solicitó al actual titular de Nación Seguros respecto a los ex funcionarios investigados.