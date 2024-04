Béliz: “Hoy estamos viendo números peores que los del 2001”

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Alfredo Béliz, mostró su gran preocupación por la realidad que están atravesando los trabajadores mercantiles, con salarios que no llegan a la línea de pobreza y alertó que las medidas del gobierno nacional cada vez están más lejos de brindar soluciones.

El titular del SEC resaltó que el aumento de tarifas impactó fuertemente en los comercios y esto generó que se proyecten acciones en conjunto ya que esto podría impactar en pérdida de puestos de trabajo.

Por otro lado, Béliz dijo que “la paritaria fue muy corta, la suma de 40 mil pesos que se logró no alcanza para mucho. Lamentablemente el gobierno nacional está siempre a la baja con las paritarias y a nosotros nos está afectando porque el 8% y el 7% para abril, mayo, generará que sigamos siendo pobres. Nos preocupa de sobremanera”.

“Los aumentos desmedidos generan preocupación al comerciante, que es el que paga los sueldos al trabajador. Por eso debemos encarar esto en conjunto, por el bien de todos”, manifestó.

Por eso, mostró su gran preocupación: “Entendemos que en estos tiempos no solo hay que trabajar en la defensa del salario, sino también en la defensa del empleo. Por eso hay que estar todos juntos para que se pueda reactivar la economía”.

Segundo paro nacional

Por otro lado, el Secretario General del SEC dijo que “este gobierno hizo todo para tener un segundo paro. Todas las medidas que está tomando son erróneas. La obra pública debe reactivarse, porque solos no vamos a poder salir”.

Asimismo, entendió que “a corto plazo no hay ninguna alternativa que brinde nuevos puestos de trabajo y no tenemos los ingresos que antes generaban los planes de viviendas, la plata que venía de Nación para obras y generaba puestos de trabajo. Si no hay decisión política del gobierno nacional vamos a seguir con los mismos indices de pobreza y desempleo”.

Por último, sentenció: “Hoy estamos viendo números peores que los del 2001”.