Realizaron un conversatorio sobre gestión y perspectiva de género en la Legislatura

Con organización de la Legislatura, contó con las presencias de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra; así como de la ministra de ese poder del Estado Silvia Bustos.

El panel fue moderado por la secretaria legislativa de la Legislatura, Valeria Romero, y también fue integrado por Patricia Reyes, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA); Claudia Bocco, directora de Género de la Policía del Chubut; Paula Cardozo, tesorera general del Chubut; y Silvana Castelnovo, autora del libro “Con pilas políticas”.

Al término del encuentro, que se extendió por más de dos horas a partir del intercambio entre las panelistas y el público, Camila Banfi lo calificó de “excelente”. Además valoró el hecho de “brindar un conversatorio y que no solo las personas que lo integramos pudiéramos contar experiencias sobre cómo se está trabajando, sino que se sumó gente del público a participar con preguntas, puntualmente referidas al acceso a la justicia”.

“Es importante que la gente pueda hacernos llegar preguntas porque permite articular respuestas y trabajar sobre redes de personas que dan respuestas. Ha sido muy productivo”, enfatizó.

En este sentido añadió: “Las inquietudes me refuerzan que tenemos que salir a trabajar más en el territorio. Es un planteo que tengo desde mi Presidencia: tenemos que salir de la sede del Superior Tribunal a trabajar en el territorio porque es ahí donde están las demandas. Y no esperar que las demandas vengan a los lugares donde estamos, porque muchas veces las personas no pueden llegar o no pueden acceder”.

Y destacó también los “planteos puntuales con respecto a la investigación, prevención, preparación y sentencias de causas con perspectiva de género”.