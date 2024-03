Nueva alerta sanitaria en Japón

Una bacteria puso en alerta a los servicios sanitarios japoneses, se trata de un estreptococo del grupo A que se transmite a través de las pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar.

Los estreptococos del grupo A (Streptococcus pyogenes) son un grupo de bacterias que habitualmente causan cuadros leves infecciosos pero que en un porcentaje de casos pueden provocar el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Este síndrome tiene una tasa de mortalidad del 30% y suele darse en personas adultas.

Causas

Por el momento, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón no ha sido capaz de encontrar los motivos del aumento de casos que se han producido en el país nipón. «Todavía hay muchos factores desconocidos con respecto a los mecanismos detrás de las formas fulminantes, graves y repentinas de estreptococos, y no estamos en la etapa en la que podamos explicarlos», han informado.

Este organismo publico a finales de año las cifras de contagios que se dieron en el 2023, que ascendieron a 941 personas afectadas por esta bacteria. Lo alarmante es que el mismo Instituto ya cifra en 378 lo casos registrados en enero y febrero de 2024, lo que hace prever que las infecciones a final de año alcanzarán cifras récord.

Pese a que no han dado una explicación oficial de estas virulentas cepas, muchos expertos achacan el alto índice de contagios y la gravedad de éstos a las restricciones tomadas durante el coronavirus y la falta de inmunidad resultante.

Lo normal es que los infectados no sepan que tienen esta bacteria o simplemente desarrollen síntomas leves como pequeños dolores de garganta, pero en los casos más graves, este estreptococo puede causar síntomas muy peligrosos como sepsis, ‘shock’ tóxico, neumonía, meningitis, infección osteoarticular, abscesos profundos o fascitis necrosante.