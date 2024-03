La campaña de limpieza continuará en Playa Magagna

El próximo sábado 23 de marzo a las 11 horas, se llevará a cabo una nueva actividad de limpieza costera en la playa “La Galesa”, de Magagna. La propuesta, organizada por la Fundación Sin Azul No Hay Verde le dará continuidad a la campaña iniciada el pasado 3 de marzo en el cordón costero de Playa Unión.

“Estamos en vísperas de realizar la tercera actividad de conexión y cuidado con el mar, que es a su vez la segunda actividad de la Campaña de Limpiezas Costeras. En la primera, realizada en el golfito de Playa Unión, tuvimos una muy buena recepción, por lo que, en esta oportunidad, renovamos la convocatoria a todas las personas que ya participaron e invitamos a las que aún no lo hicieron, a sumarse a esta ola de limpieza y conexión con el lugar”, remarcó Juan Coustet, parte del equipo de Sin Azul No Hay Verde, a cargo de la organización de la actividad.

En playa Magagna

En relación al lugar seleccionado, Coustet explicó que “la intervención la vamos a llevar a cabo en playa “La Galesa” porque, luego de un relevamiento que hicimos por la zona, notamos que está sumamente contaminada por residuos plásticos y de la pesca. Esto genera preocupación y la necesidad de intervenir para evitar que todo termine en el mar”.

Para la actividad, a los participantes se les proveerá guantes de goma a aquellos que no tengan y que la misma durará un total de tres horas: dos de limpieza activa y una de relajación.

Si bien la convocatoria apunta a realizar la limpieza de este sector costero, también se busca que los voluntarios tengan un momento de relajación y conexión con este magnífico entorno natural. “Al finalizar la actividad, vamos a realizar un picnic a la canasta para disfrutar de la costa y compartir un momento de disfrute con quienes participen en esta campaña para cuidar nuestro mar y nuestras costas”, concluyó Coustet.