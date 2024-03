Juez y otros legisladores intentarán dejar en suspenso el debate sobre el DNU

El senador nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez, apuntó contra el kirchnerismo, en la previa de la sesión de la Cámara alta, en la que se tratará el DNU impulsado por el presidente, Javier Milei.

En ese marco, el legislador adelantó que antes del inicio del debate va a proponer “que se espere 15-20 días” para tratar el DNU, a la espera de cómo avanza la negociación con los gobernadores.

“Si no se ponen a laburar, seguro que sí, que el kirchnerismo junte a los senadores para voltear al DNU. Hay que trabajar”, manifestó el parlamentario en declaraciones a radio Rivadavia. Y agregó: “No estoy en ninguna actividad conspirativa, mañana podría ser yo el que pida una sesión especial, uno se tiene que apegar al reglamento, después está el juego de la política, así funciona la democracia”.

Además, añadió: “El kirchnerismo está agazapado, escondido, rodando el famoso club del helicóptero, es la historia de la argentina de que cuando el peronismo no gobierna no puede gobernar más nadie. No es una locura decir esperemos 15 días, para que este tema no genere tensión. El kirchnerismo dijo no, si tenemos el número vamos a avanzar”.

“Al kirchnerismo se le hace difícil tener el número de manera automática, sino hubiesen volteado el DNU hace rato”, sostuvo Juez.

Y concluyó: “La vicepresidente no puede eludir por quinta vez el pedido de sesión especial para tratar del DNU. El único que pueden hacer lo que quieren con la Constitución es el Kirchnerismo”.