Emotivo mensaje de Pipo Pescador tras volver a la Argentina

Sentado al piano, Pipo repasó algunas como “Canción del auto nuevo” -esa que comienza diciendo “el viajar es un placer…”-, “Canción del eco”, “Receta para hacer una mariposa” y “Tu butaca es una hamaca”, entre muchas otras. “Y así nos fuimos de paseo por una época hermosa de nuestras vidas”, había dicho en la previa en un posteo que subió a su cuenta de Twitter, invitando al público a que se sumara al encuentro.

Un rato después, compartió alguno de los videos que publicaron los asistentes al show y el artista agradeció la concurrencia. Sin embargo, fue muy sentido un mensaje en el que mostró una foto de una carta de puño y letra que le alcanzó una tal Paula.

“Querido Pipo: gracias por haber hecho más bella nuestra infancia. Siempre te voy a querer mucho. Paula”, decía el escrito que además llevaba una post data. “Aguante la sopa. Que estos colibrís te acompañen el corazón”, dijo en referencia a unas grullas de papel que adjuntó con su carta. “Tengo guardadas cerca de 5000 cartas que me enviaban los chicos. Esta es la última que me llegó ayer en el teatro San Martín. ¡Muchas gracias Paula!”, le retribuyó Pipo al compartir el mencionado posteo en sus redes sociales.

El día anterior, Pipo había dado una presentación un poco más reducida en el teatro El Tinglado. “Luego de 10 años de no subir a un escenario en Buenos Aires”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto mostrando el lugar y palpitando lo que estaba por vivir. Es que el artista está radicado, desde hace ocho años, en Eberbach, una pequeña ciudad en Alemania, de solo 15 mil habitantes y que queda a unas dos horas en auto de Frankfurt. Según pudo saber Teleshow, existe la posibilidad de un proyecto que podría traerlo de vuelta a la Argentina por un tiempo, en un futuro cercano. Por el momento no hay demasiadas certezas y, por fuera de sus presentaciones, el artista se mantuvo bastante hermético: optó por no otorgar ninguna entrevista a la prensa pese a los múltiples pedidos de que recibió.

“En este lugar se vive tranquilamente, con muchas garantías. Uno sabe que frente a cada circunstancia que tenga que enfrentar hay una salida y hay previsto algo. Es una de las muchas razones por las cuales vine”, contó meses atrás en diálogo con Clarín acerca de su nueva vida en Europa.

“Yo no creo en el pasado como algo vivo. Uno se tiene que atrever a dejarlo totalmente, pero no enojado. El pasado quedó en Argentina. Aquí no me conoce absolutamente nadie y eso quería probar. Los vecinos me estiman. Somos poquitos en una calle residencial. Ocho casitas”, describió sobre su nueva rutina. Además, dio cuenta de una curiosa casualidad existente entre su lugar de origen y donde vive hoy. “Yo nací en Gualeguaychú y que durante muchos años se discutió qué quería decir. Hay muchas teorías, pero la que me enseñaron en la escuela la sentí siempre como la verdadera: en guaraní ‘gualé’ es jabalí, ‘guay’ es agua y chú ‘agua pequeña’. O sea que es el río pequeño de los jabalíes. Cuando me empadroné en Eberbach, un día junto a mi nieto veo una imagen de bronce en el puente: era un jabalí. Eberbach quiere decir ‘río de los jabalíes. ¿Cómo entendés estas casualidades? ¡En Alemania debe haber 30 mil pueblos como este y yo vengo a elegir uno que tiene conexión con Gualeguaychú!”, dijo.