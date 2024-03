Buffa, tras renunciar a su banca de concejal: «Me sorprendió la reacción del gobernador»

Tomás Buffa, de Juntos por el Cambio, renunció a su cargo de concejal de Comodoro Rivadavia «por motivos familiares» que prefirió no dar a conocer «por respeto a la familia» y reveló que el gobernador Ignacio Torres le brindó su apoyo a pesar de no haber sido su más acérrimo militante.

«Lo que he dicho en el recinto fue lo más sincero y honesto que me salió. Es una decisión personal, por motivos familiares y con incidencia en mi vida profesional, eso también es cierto. Ya lo venía macerando. Es una cuestión muy íntima que por respeto a mi familia no ventilo, pero que necesita un acompañamiento de mi parte, y la política no va de la mano con esto«, expresó.

Buffa es abogado y, según trascendió, empezará a trabajar en el Poder Judicial de la Nación. «Yo tengo mi profesión, mi carrera. Mi mujer también, por eso tengo la suerte de no estar dependiendo del sueldo del cargo público, al que no desprecio. Creímos en familia que era lo mejor. No sería honesto si yo siguiera ejerciendo mi cargo«, dijo.

En diálogo con AzM Radio, reconoció que la renuncia fue catalizada por una posibilidad de trabajo: «Obviamente también hubo un ofrecimiento laboral que destrabó o precipitó esta decisión, porque yo también tengo que seguir trabajando. No es que ahora me voy y me encierro en mi casa».

«Hablé con el gobernador antes y después de tomar la decisión. El apoyo que me brindó habla más de su calidad humana que de la calidad dirigencial. Ha entendido la situación, me ha apoyado y me ha puesto a disposición todo lo que esté a su alcance por si en algún momento se revierte esta situación. Esto me sorprendió mucho, porque la verdad es que yo no he sido de los primeros en acompañarlo, pero también es lindo equivocarse en la vida y reconocerlo», aseguró.