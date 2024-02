Tercer derrame de petróleo en sólo dos meses frente a Bahía Blanca

El Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, correspondiente a Bahía Blanca, anunció en sus redes sociales un nuevo derrame de hidrocarburos próximo a la Base Naval de Puerto Belgrano, próximo a la localidad del sur bonaerense. Lo que lo transforma en el tercero en menos de dos meses que ocurre en zonas cercanas.

Aclaraciones

Se cree que el derrame ocurrió en la madrugada del 14 de febrero en el sector oeste de Puerto Rosales, que no se trataría de petróleo y que es consecuencia de las operaciones en el Puerto Rosales.

En este sentido, desde la terminal portuaria aclararon que no se “corresponde con operaciones en el ámbito del Puerto Rosales” y que “se trabajó en conjunto con la empresa Oil Tanking para mitigar las consecuencias del producto que no pertenece a sus operaciones”. A su vez, informaron la aparición de una “mancha oleosa” en el lugar.

Cabe destacar que se activaron «las medidas de contención y extracción de manera inmediata”. A su vez, Federico Susbielles, el intendente de Bahía blanca, cuando ocurrió el segundo derrame en enero expresó en su cuenta de Twitter que se encuentra en “comunicación permanente” con la ministra de ambiente Daniela Vilar con la intención de seguir “las actuaciones que se sustancia en el lugar”.

Los antecedentes y las graves consecuencias

Durante la madrugada del 17 de enero, un derrame de petróleo se llevó a cabo en la ría de Bahía Blanca. El hecho sucedió a las 4 de la mañana en una monoboya ubicada en la zona de Punta Cigüeña y al igual que el 26 de diciembre, la empresa responsable fue OilTanking, que opera en Puerto Rosales.

A media mañana de aquella jornada, OilTanking reconoció el inconveniente e informó que se produjo durante la operación de descarga del buque tanque San Matías, cuando un elemento de medición de presión presentó una falla. La empresa holandesa recibió una dura penalización.

Además del impacto climático, la consecuencia del derrame será la merma en el abastecimiento, no sólo en las refinerías si no en la que el campo necesita para la futura cosecha gruesa. (Fuente: InfoCielo)