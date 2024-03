Se reúne la Bicameral de DNU para fijar una agenda de trabajo

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo fue convocada para este jueves, a las 14 en el Salón Illia del Senado, a fin de resolver las designaciones de autoridades que quedaron pendientes, fijar una agenda de trabajo y considerar un pedido de la oposición no K para que asistan funcionarios en virtud del mega DNU 70/23, por el cual se modificaron 300 leyes.

La semana pasada, el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto fue elegido como presidente, en una reunión marcada por críticas de los legisladores de Unión por la Patria, que reclamaron por la composición de la comisión.

Pero además, el oficialismo buscaba colocar en la vicepresidencia al diputado del Pro Hernán Lombardi, situación que fue advertida por el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien recordó que ese lugar -por tradición- se otorga a la primera oposición, mucho más al tener el oficialismo un número minoría.

En otro momento del encuentro, el senador radical Víctor Zimmermann, que había sido propuesto como secretario, ofreció cederle el lugar a UP, pero la mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que no se trataba de cargos.

Finalmente, sólo se designó a Pagotto -cuestionado por organismos de derechos humanos- y quedaron por resolver las demás autoridades.

En la cita para este jueves se incluye la consideración de una nota enviada por Zimmermann, el diputado radical Francisco Monti y el jefe de Unidad Federal en el Senado, Carlos “Camau” Espínola, para que se convoquen a funcionarios a la bicameral a fin de que informen sobre el alcance e impacto del DNU 70/23.

Los legisladores solicitaron que asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

El tercer punto de la convocatoria tiene que ver con elaborar una “agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”, en referencia a la intención de LLA y otros bloques federales de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina desde noviembre de 2021.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley 26.122, desde UP insisten en que se encuentran los plazos vencidos para el tratamiento del DNU 70/23 en la bicameral y buscan llevarlo al recinto cuanto antes. Sobre el planteo de debatir los anteriores, también desafían a que sean directamente tratados en sesión, al tiempo que resaltan que algunos ya caducaron.

En febrero, UP pidió en tres oportunidades una sesión para intentar rechazar el DNU de desregulación de la economía, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó. Ante la conformación de la bicameral y el inminente arranque de las sesiones ordinarias, bloques provinciales de la oposición no K del Senado pidieron una sesión. La nota fue firmada por nueve legisladores, dentro de los cuales “hay una amplia mayoría” para votarlo en contra, afirmó el senador Edgardo Kueider. Para el rechazo, a los 33 de UP se deben sumar solo cuatro votos más. No obstante, para quedar anulado, debe votarse de forma negativa en ambas cámaras.